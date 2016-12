Lo chef consiglia: torta di ricotta con visciole

Share 0 Share 0 Share 0

Ingredienti per 4: Per pasta frolla: 225g burro, 270g zucchero, 1g vaniglia, 3g sale, 60g uova, 80g latte, 5g bicarbonato, 500g farina. Per spugna e i dischi alla visciola: 50g olio di semi, 60g purea di visciola, 500g più 50g di glucosio dry per i dischi, 100g albume, 50g tuorli, 30g fecola, 70g zucchero. Per il gelato: 500g latte, 250g di panna, 30g di latte in polvere, 100g di zucchero, 40g destrosio, 10g glucosio, 3g stabilizzanti, 100g pasta di mandorle, 20g di amaretto. Per il crumble alla farina di mandorle: 100g di burro, 100g zucchero di canna, 110g farina di mandorle, 90g di farina 00.

Fase 1. Per la pasta frolla: montate il burro e lo zucchero insieme agli aromi. Aggiungete le uova, il latte e le polveri. Riponete in frigo e fate rassodare. Per la spugna alla visciola: frullate tutti gli ingredienti insieme, passate al setaccio, caricate il sifone. Sifonate all’interno dell’apposito contenitore e cuocete in microonde per un minuto e trenta. Per il gelato: portate a 85° C i liquidi insieme agli zuccheri, aggiungete le polveri, la pasta aromatizzante e il liquore. Frullate la purea di visciola insieme al glucosio dry. Stendete sul silpat (foglio di silicone) il più sottile possibile.

Fase 2. Fate seccare in forno per 3 ore e mezza a 65°C. Una volta pronto, ricavate dei dischi. Per il crumble: miscelate insieme burro morbido e zucchero ed aggiungete per ultime le farine. Per comporre il piatto: all’interno dei dischi posizionate la pasta frolla e sopra la mousse alla ricotta. Chiudete come un fagottino. Posizionate nel piatto 3 fagottini con sopra un pezzo di spugna croccante su ognuno. Posizionate a fianco una meringa e dall’altro lato il crumble con la quenelle di gelato e servite.