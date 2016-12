La storia di Renata Fonte rivive in tv, primo ciak a gennaio. Mellone: “Aula consiliare presto avrà il suo nome”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Una donna, una madre, una moglie, un assessore, ma soprattutto un simbolo di legalità e giustizia. Racconterà ogni lato della vita personale e professionale di Renata Fonte, amministratrice del Comune di Nardò uccisa nel marzo del 1984 per le sue lotte contro la speculazione edilizia, il film tv prodotto dalla Taodue parte integrante del ciclo intitolato “Liberi sognatori”. Ed è proprio nella sua Nardò, il territorio e la città per cui ha lottato e che ha difeso dalle grinfie della mafia pagando con la vita, che verranno realizzate le riprese a partire dal 16 gennaio 2017.

L’annuncio è arrivato questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione del progetto televisivo che si è tenuta a palazzo Personè, tra le location che, inevitabilmente, faranno da sfondo alle scene del film. Insieme alla sede del Comune, le riprese, che saranno quasi interamente realizzate a Nardò, vedranno protagoniste anche l’ex Pretura di piazza Salandra e in particolare il Parco di Portoselvaggio, per difendere il quale l’assessore venne assassinata all’età di 33 anni.

Il film, che andrà in onda in prima serata nel corso della prossima primavera, fa parte di un ciclo di quattro film incentrato sul racconto di altrettante figure emblematiche e ingiustamente isolate dal punto di vista istituzionale e mediatico. Oltre a Renata Fonte, Libero Grassi, Mario Francese ed Emanuela Loi, quattro persone che hanno coraggiosamente compiuto il proprio dovere di cittadini, uomini dello Stato, giornalisti, rendendo l’Italia un Paese migliore e pagando con la vita gli ideali di verità e giustizia.

La regia è di Fabio Mollo, la sceneggiatura è scritta da Monica Zapelli mentre il cast artistico sarà reso noto nei prossimi giorni. Non sarà l’attrice Giulia Michelini, come invece annunciato tempo fa, ad interpretare la politica salentina.

“Oltre che un grande onore professionale – ha spiegato il regista – per me è anche una grande responsabilità raccontare la vita e l’impegno politico e civile di Renata Fonte. È stato fatto un lavoro profondo sulla sceneggiatura che ci restituirà uno stupendo lato umano di questa figura, che ho imparato a conoscere gradualmente dalle cronache e dai documenti dell’epoca. So che le generazioni successive agli anni Ottanta hanno raccolto l’esempio civile di Renata Fonte e non posso che augurarmi che questa fiction permetta alle generazioni che verranno di fare altrettanto. Ci sono tutte le premesse per un bel lavoro – ha concluso – a cominciare dalla splendida disponibilità dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Nardò”.

All’incontro di questa mattina ha partecipato anche Viviana Metrangola, una delle due figlie di Renata Fonte, che ha raccontato l’enorme emozione per questo progetto scaturita dalla possibilità di rendere nota la vicenda della madre, divenuta uno dei simboli della lotta alla mafia.

“La storia di mia madre in tv – ha detto una emozionatissima – un po’ mi spaventa per il turbinio di emozioni che vivrò, ma so che la fiction è uno strumento estremamente prezioso per far conoscere la vita di mia madre e l’esempio che rappresenta. Quando Pietro Valsecchi mi ha chiamato per informarmi di questo film, sono rimasta frastornata e felice”. A renderla orgogliosa e ancor più felice è stato l’annuncio fatto dal sindaco di Nardò Pippi Mellone, che ha approfittato dell’occasione per rendere noto un’iniziativa a cui lui stesso, come ammesso più volte, tiene molto.

Per ricordare al meglio e rendere omaggio alla memoria di Renata Fonte, in una prossima seduta del Consiglio comunale sarà discussa la mozione per intitolare proprio a lei l’aula di Palazzo Personè. “Ho sofferto tantissimo in passato il fatto che le varie amministrazioni comunali abbiano quasi voluto dimenticare Renata Fonte, che è una vittima di mafia. Il sindaco Mellone dimostra che mia madre è un onore, non un problema, per Nardò” ha dichiarato Viviana Metrangola. Si tratta di una mozione che ha già 19 firme di consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione e che contiene lo stesso testo votato il 12 maggio 2014, quando una maggioranza trasversale nell’assise cittadina decise di bocciare la proposta dell’allora consigliere Pippi Mellone.

“Quella giornata rappresenta tristemente il punto più basso della storia politica e istituzionale di questa città negli ultimi decenni – ha commentato il primo cittadino – ma per fortuna le sensibilità sono cambiate e ambiguità e zone grigie finalmente cancellate. Oggi riportiamo in aula la mozione, che è forte di 19 firme – di cui quattro di consiglieri di opposizione – e che è un modo per recuperare e per “risarcire” quello che per noi tutti è un vero e proprio eroe civile. Io sono cresciuto con l’esempio di Renata Fonte e sono sicuro che questo film possa aiutare i ragazzi oggi a capire e a fare proprio questo modello. Ai cittadini chiedo un po’ di pazienza se le riprese comporteranno qualche disagio, ma sono anche sicuro che capiranno”.

“Noi siamo un’amministrazione nuova e giovane – ha ricordato l’assessore alla Cultura Francesco Plantera – e siamo ragazzi cresciuti con il modello di Renata Fonte. Non abbiamo paura di parlare di lei e di “sfruttarla” positivamente come esempio immortale di impegno e di amore per il territorio. Questo film è una grossa opportunità, anche per la città, che sono convinto sopporterà qualche piccolo disagio durante le riprese”.