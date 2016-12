Fiducia al Governo, Stefàno: “Scelta che risponde alle preoccupazioni del Capo dello Stato”

Share 0 Share 0 Share 0

ROMA – “Ho fatto mia, insieme al mio collega Luciano Uras, la preoccupazione del Capo dello Stato. In questa fase, il Parlamento ha il dovere di mettere in sicurezza il Paese e le nostre comunità”.

Così Dario Stefàno, senatore del Gruppo Misto eletto da indipendente nella lista Sel, oggi presidente del movimento “La Puglia in più”, spiega il proprio voto di fiducia al Governo Gentiloni, giunto, per la verità, con una certa dose di sorpresa. Non mancano i commenti di stupore al messaggio con cui il politico salentino ha reso noti i motivi della sua scelta. Decisione, questa, che ha indotto il capogruppo di “Noi a sinistra per la Puglia” Cosimo Borraccino a marcare le distanze.

“Quella che viviamo è una legislatura difficile. Inoltre, abbiamo rispetto per il nostro popolo e abbiamo sempre difeso nell’Aula parlamentare e nel Paese la sua sovranità. Abbiamo scelto – spiega – di rendere disponibile il nostro sostegno all’avvio della necessaria rivitalizzazione del campo democratico e progressista, interpretato non come uno sterile prolungamento della storia della sinistra italiana, ma come uno spazio partecipato per la costruzione di un futuro più sicuro, di migliori condizioni di vita, di più giustizia sociale”.

Per Stefàno esiste un rischio concreto che “da questo disagio diffuso si alimentino movimenti qualunquisti, pericolose pratiche nostalgiche, veri rischi per la democrazia, per il bene dei lavoratori e delle loro famiglie”. E dunque la risposta è quella della “responsabilità”.

“Questo Governo – prosegue – ha l’obbligo di condurre il Paese al voto con una legge elettorale costituzionalmente legittima e magari omogenea per Camera e Senato, in condizione di sicurezza democratica. A questo governo abbiamo chiesto un impegno vero, concreto e misurabile a favore delle zone interne e del disagio, del Mezzogiorno, della disoccupazione acuta e del diritto al riscatto nello sviluppo; per le isole (con particolare attenzione per la Sardegna) abbiamo chiesto il riconoscimento della loro condizione di insularità; abbiamo chiesto il riconoscimento dei medesimi diritti a tutte le minoranze”.

Poi, rispondendo via social a un utente, Stefàno spiega che “occorre un approccio cooperativo e di collaborazione leale tra le forze democratiche e progressiste. Che poi era l’idea di Italia Bene Comune e delle tante esperienze di governo nei territori (Puglia compresa)”.