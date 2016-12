Centro storico deturpato dai graffiti, D’Agata: “Danno enorme per le casse pubbliche”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Ancora graffiti sui muri, anche da poco restaurati, del capoluogo salentino. Basta fare una passeggiata nel centro storico di Lecce, fra vicoli e corti barocche, per vedere scarabocchi e slogan con spray colorati.

La denuncia arriva da Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei diritti: “È sufficiente fare quattro passi nel centro storico per osservare i loro capolavori. In pratica quelle zone della vecchia Lecce che dovrebbero costituire il salotto di una città di attrazione per il turista, mentre, per i leccesi, l’espressione del decoro a cui tengono. Graffiti ovunque, anche oltre il buonsenso. Un danno enorme per le casse pubbliche esposte a diverse migliaia di euro per operazioni di ripulitura della pietra leccese, che necessita, per tornare a brillare, di specifici e delicati trattamenti, ma che sono urgenti da fare per evitare lo spettacolo all’arrivo delle quotidiane frotte di turisti che raggiungono vicoli e corti barocche per scattare foto ricordo”.

Secondo D’Agata una soluzione potrebbe essere incrementare i controlli notturni, con la presenza di un vigile di quartiere: “Dunque è un nuovo momento critico per le incursioni dei graffitari nel centro storico, evidenzia D’Agata che pur in presenza di una rete diffusa di telecamere, è anche difficile riprenderli e sorprenderli in quanto entrano in azione nottetempo. Gli occhi elettronici delle telecamere sono certamente utili. Però alla città serve far nascere ed attivare la figura del vigile di quartiere che, a contatto quotidiano con gli abitanti può venire a conoscenza dei problemi e trovare le soluzioni valide e risolverli, anche con una più incisiva attività notturna”.