Memorial Peppino Preziosa, un successo annunciato a Bisceglie con il ciclocross

BISCEGLIE (Bari) – Grande giornata di sport e di emozioni a Bisceglie dove il ciclocross è stato ancora al centro dell’attenzione in occasione del Memorial Peppino-Preziosa-Coppa Città di Bisceglie che ha assegnato i titoli regionali sotto l’egida della Federciclismo Puglia.

L’encomiabile organizzazione a cura della Polisportiva Gaetano Cavallaro di Francesco e Sabino Piccolo è stata premiata da una ragguardevole partecipazione dei migliori ciclopratisti del Centro-Sud Italia in ricordo di Peppino Preziosa che si è contraddistinto in passato per il suo dinamismo in favore dei ragazzi e in ogni iniziativa in seno al sodalizio ciclistico di Bisceglie.

Alla presenza di Rachele Barra (assessore allo sport di Bisceglie), Gaetano Nesta (consigliere FCI Puglia), Lorenzo Spinelli (presidente comitato provinciale FCI Bari-Bat), Domenico Del Vecchio (consigliere provinciale FCI Bari-Bat), Michele Lavieri (presidente della commissione nazionale FCI ciclocross), Michele Carella (componente della commissione nazionale FCI fuoristrada) e Vincenzo Di Chiano (segretario commissione giudici di gara FCI Puglia) nel corso della gara e della cerimonia di premiazione, il Memorial Peppino Preziosa ha fatto bella mostra di sé nella vasta area verde di Via San Martino nella città biscegliese, con la presenza di rettilinei, curve, ostacoli artificiali e rampe naturali in contropendenza per un tracciato che ha richiesto un crescendo di impegno fisico e tecnico.

Gare molto belle e combattute per l’assegnazione dei punti top class FCI (per ottenere una migliore griglia di partenza ai campionati italiani a Silvelle di Trebaseleghe in Veneto nel weekend dell’8 gennaio 2017) con le migliori performance di Ivan Carrer (Team Eurobike), Riccardo Litti (Mtb San Pietro Absolute Bikes) e Andrea Micaletto (Mtb Casarano) tra i G6 uomini, Rebecca Angiulo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Denise Falabella (Cicloteam Valnoce) e Aurora Baronetti (Salis Bike) tra le G6 donne, Ettore Loconsolo (Scuola di Ciclismo Ludobike), Lorenzo Masciarelli (Spelt Cycling) e Vittorio Carrer (Team Eurobike) tra gli esordienti uomini, Ilaria Scarpa (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino), Adelaide Preziosa (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Benedetta Calcagnile (Kalos) tra le esordienti donne, Alessandro Verre (Team Bykers Viggiano), Simone Tarantini (Salis Bike) e Aldo Mastrapasqua (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli allievi uomini, Gaia Realini (Spelt Cycling), Federica Piergiovanni (Cicli Fiorin Cycling Team) e Rossella Vitale (Movicoast Sport e Turismo) tra le donne allieve, Donatello Viola (Nippo Vini Fantini-Free Bike), Danilo Morzillo (Gsc Moiano) e Arturo Pegna (Pedale Arianese) tra gli uomini juniores, Antonietta Fortunato (Team Bykers Viggiano), Ilenia Matilde Fulgido (Loco Bikers), Francesca Ferrante (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra le donne juniores, Krizia Ruggieri (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro), Alessandra Mastrototaro (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) e Miriam Negro (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino) tra le donne open, Giuseppe Belgiovine (Cyclon-store.it), Luca Quattrini (Time Bike Cicli Caprio) e Leonardo Santeramo (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli élite uomini, Micheal Capati (Time Bike Cicli Caprio), Mattia Patruno (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) ed Emanuele Di Giovanni (Digiotek Team) tra gli under 23.

Non hanno lesinato impegno e tenacia i rappresentanti delle categorie under 45 in seno alla fascia amatoriale 1 con il podio raggiunto da Martino Filomena (Team Bike Martina Franca), Ferdinando Bossis (Cyclon-store.it) e Leonardo Crucinio (UC Foggia-20 Miglia) tra gli élite sport, Stefano Lisi (Chialà Cycling Team Locorotondo), Nicola Pugliese (Team Eurobike) e Gino Dabbabbo (Atletico Rutigliano) tra i master 1, Andrea Pinto (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano), Pier Francesco Mele (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) e Zaharia Laurientu (Team Fieramosca Barletta) tra i master 2, Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano), Antonino Terranova (New Valley-Ciemme Sport) e Simone Greco (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino) tra i master 3.

Anche gli esponenti delle categorie over 45 della fascia amatoriale 2 non sono stati da meno nel segno di Maurizio Carrer (Team Eurobike), Piero Laghezza (Folgore Bike) e Antonio Cusmai (Mtb Club Bari) tra i master 4, Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano), Luigi Cofano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) e Domenico Carparelli (Nrg Bike) tra i master 5, Fabio Massari (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino), Udo Corrado (Kalos) e Giuseppe Semeraro (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano) tra i master 6, Bruno Riccio (As Civitas), Tommaso Barbaro (Gsc Baser) e Giuseppe Lazzazzara (Fausto Coppi Acquaviva) tra i master 7 over, unitamente al comparto femminile amatoriale che ha onorato l’appuntamento in grande stile con Sabrina Manco (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino) ed Eleonora Cristina Valluzzi (Loco Bikers) rispettivamente al vertice delle categorie master donna 1 e 2.

CLASSIFICHE

I CAMPIONI REGIONALI FCI PUGLIA CICLOCROSS 2016-2017

Esordienti secondo anno uomini: Ettore Loconsolo (Scuola di Ciclismo Ludobike)

Esordienti secondo anno donne: Ilaria Scarpa (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino)

Allievi uomini primo anno: Daniele Pugliese (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano)

Allievi uomini secondo anno: Simone Tarantini (Salis Bike)

Allieve donne: Alessia Scarpa (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino)

Juniores uomini: Mattia Germinario (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Juniores donne: Francesca Ferrante (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Elite uomini: Giuseppe Belgiovine (Cyclon-store.it)

Elite donne: Krizia Ruggieri (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Under 23 uomini: Mattia Patruno (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Under 23 donne: Alessandra Mastrototaro (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro)

Elite Sport: Martino Filomena (Team Bike Martina Franca)

Master 1: Stefano Lisi (Chialà Cycling Team Locorotondo)

Master 2: Andrea Pinto (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano)

Master 3: Ernesto Angelini (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano)

Master 4: Maurizio Carrer (Team Eurobike)

Master 5: Biagio Palmisano (Asd Narducci-Team Edil Luigi Cofano)

Master 6: Fabio Massari (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino)

Master 7 over: Giuseppe Lazzazzara (Fausto Coppi Acquaviva)

Master Donna 1: Sabrina Manco (Scuola di Ciclismo Vincenzo Nibali-Tugliese Salentino)

