Angiografo rotto e decesso del 37enne, Manca (CoR) presenta un’interrogazione urgente a Emiliano

BARI – Interrogazione urgente sul caso dell’angiografo rotto nell’ospedale VitoFazzi di Lecce e nell’ospedale Perrino di Brindisi e delle “gravi carenze riscontrate nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in Puglia”.

E’ quella che ha presentato il consigliere regionale CoR Luigi Manca, vicepresidente della Commissione Sanità, al presidente Michele Emiliano. La vicenda è quella relativa alla morte del 37enne salentino deceduto per un’emorragia celebrale, per cui l’Asl Lecce ha deciso di avviare un’inchiesta interna.

Manca chiede al presidente della Regione “quando intende avviare un’inchiesta dell’ente per accertare quanto accaduto al paziente, individuando disservizi e responsabilità; se ritiene di avviare una verifica, doverosa e necessaria, sul rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza in Puglia; se è a conoscenza della reale situazione della strumentazione in uso quantomeno presso i principali ospedali pugliesi, in particolare quella utilizzata per le situazioni di emergenza; se intende fornire in Consiglio regionale un’ampia e documentata relazione in merito, per illustrare alla comunità pugliese la reale situazione, le carenze, le responsabilità, gli errori, e indicare interventi e correzioni atte a garantire serenità agli addetti ai lavori e all’utenza”.

L’esponente fittiano chiede, inoltre, “quante risorse economiche siano state destinate dall’ente e dalle Asl, in particolare, per l’acquisto, la manutenzione, l’aggiornamento della strumentazione diagnostica da utilizzare per situazioni critiche e di emergenza e se è a conoscenza di come vengono svolti controlli e verifiche da parte dei vertici delle Asl, sul regolare svolgimento dell’attività nei reparti ospedalieri e sulla correttezza e puntualità di segnalazione di guasti e disservizi”.