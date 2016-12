All’UniSalento al via la “Scuola invernale di placetelling”. Presentazione agli Olivetani

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Al via la prima edizione della “Scuola invernale di placetelling”, promossa dal Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento in collaborazione con il corso di laurea in Lettere, la Società Geografica Italiana e il Centro Europeo per i Beni Culturali.

Dopo la presentazione romana nei giorni scorsi nel corso di un workshop tematico presso la sede della Società Geografica Italiana, l’iniziativa sarà illustrata anche nel capoluogo salentino giovedì 15 dicembre, alle ore 18.30 nell’aula gradonata del Monastero degli Olivetani. La Scuola, che si terrà nel Monastero degli Olivetani dal 13 al 18 febbraio 2017, mira a formare una figura di storyteller specializzata nella narrazione dei luoghi intesi come topoi dotati di identità distintive.

Ma anche sviluppare modalità innovative di narrazione di tipo immersivo capaci di restituire la realtà narrata e di agire come supporto per un’ermeneutica dei luoghi e contribuire a sviluppare in chi si occupa di comunicazione, di informazione e di formazione una capacità di raccontare i territori in modo che il racconto stesso ne divenga strumento di interpretazione e di valorizzazione. I destinatari sono coloro che operano o intendono operare nel campo dell’informazione, della comunicazione e della formazione e, più in generale, a chi ha esigenza di sviluppare competenza specifiche nel campo delle tecniche di narrazione.

“Raccontare un territorio non vuol dire solo descriverlo, ma anche interpretarlo, e quell’interpretazione nel momento in cui diviene racconto e viene condivisa finisce con l’influenzare il modo in cui si pensa a quel territorio, il modo in cui lo si vive – spiega il geografo Fabio Pollice, Direttore del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo e Direttore scientifico della Scuola – È per questo che il racconto di un territorio può costituire un potente strumento di significazione dei luoghi. Da un lato può infatti contribuire a rafforzarne la dimensione identitaria, sviluppando nella comunità locale il senso di appartenenza e l’investimento affettivo sul patrimonio territoriale, mentre dall’altro è in grado di accrescerne la forza attrattiva nei confronti dei flussi turistici e finanziari con effetti propulsivi sul piano dello sviluppo. Da sempre il racconto è un modo attraverso il quale costruiamo e ricostruiamo la storia di un territorio, ne tramandiamo la memoria, favorendo il processo di patrimonializzazione di ciò che il territorio racchiude. La tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale di un territorio non possono che fondarsi sulla sua conoscenza e il racconto è ciò che consente di trasferire questa conoscenza, di responsabilizzare la collettività sull’importanza di trasferire alle generazioni future quello che abbiamo avuto in eredità dal nostro passato. Di qui l’obiettivo di riflettere sullo storytelling quale metodo creativo di “narrazione” del territorio, supporto strategico nei processi di comunicazione e promozione del territorio”.

La Scuola, che vede tra i partner esterni anche Federculture e Giffoni Experience, è sostenuta da Enti e aziende salentini tra i più attivi: Comune di Cavallino, Città di Campi Salentina, Città di Gallipoli, Comune di Galatone, Riserva di Torre Guaceto, Patria Palace Hotel, Caroli Hotels, Natale Pasticceria, Quarta Caffè, Taurosso, Liberrima, B94, Inden Cucine, Reho Mare, De Cagna Luminarie, Cantine Paolo Leo, Centro Commerciale Le Colonne, Tenuta Monacelli, Pixel Fabrica.

Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 15 dicembre e fino al 15 gennaio 2017, inviando all’indirizzo e-mail placetelling@unisalento.it il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet www.placetelling.it (attivo dal giorno della presentazione).