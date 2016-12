Punto Lega Pro: se il Lecce torna ad essere brillante e intraprendente allora si può sognare

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Il Lecce sembra finalmente essere tornato quello di inizio stagione, ovvero quella squadra capace di imporsi sugli avversari senza nemmeno soffrire troppo, e soprattutto abile nel sopraffare gli antagonisti divertendosi e divertendo il pubblico del “Via del Mare”.

Nella vittoria sull’ostica Paganese c’ė tanta grinta e tanto cuore, ma sembra essersi ritrovata quella giusta intensità e intraprendenza che aveva fatto volare il team di Padalino (e sognare tutti gli appassionati giallorossi nel tacco d’Italia) ad inizio stagione. Il Lecce ha saputo lasciarsi alle spalle le criticità emerse nella sconfitta con il Matera e i risultati conseguiti ne hanno giovato rilanciando prepotentemente i giallorossi in vetta alla classifica.

Il tecnico Padalino ha azzerato alcune gerarchie, che parevano immutabili, gettando nella mischia forze fresche. Anche perchè in verità le soluzioni non mancano e imbagagliata la capacità di far fronte a qualsiasi assenza, tramite un giusto turn-over, di colpo ciò che poteva apparire un potenziale pericolo si ė tramutata in un’opportunità da gestire con intelligenza. Il mercato, inoltre, è alle porte e qualche cosetta si dovrà sistemare ma, nel complesso, la rosa costruita in estate dal Ds Meluso sembra non aver tradito le attese e i pronostici degli adetti ai lavori.

Incamerati tre punti importantissimi contro la Paganese, ora all’orizzonte c’è il “derbyno” in casa della Fidelis Andria. Una gara difficilissima, anche perchė la Fidelis al “Degli Ulivi” ha incassato cinque vittorie ed una sola sconfitta costruendo in pratica la propria classifica. Senza dimenticare che è alle spalle delle big del campionato. Non saranno concesse amnesie ai giallorossi, motivo per cui sarà vietato distrarsi.

Oronzo Cristian Guarino