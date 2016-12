Prendono di mira lo stesso negozio ma stavolta il colpo fallisce: ladri messi in fuga dai fumi lacrimogeni

Share 0 Share 0 Share 0

COPERTINO (Lecce) – A distanza di un mese sono tornati in azione per svaligiare di nuovo il negozio. Questa volta però ad accoglierli hanno trovato un sistema d’allarme di ultima generazione che sprigiona fumi lacrimogeni che li ha letteralmente messi ko costringendoli ad abbandonare l’impresa a mani vuote.

Torna nel mirino dei ladri “Fashion Sport”, il negozio di abbigliamento sportivo che sorge nel centro di Copertino, in via Evangelista Menga. Così come era accaduto lo scorso 11 novembre una banda, composta da tre o quattro individui, è entrata in azione nel cuore della notte, intorno alle 3.30. Per accedere ai locali dell’esercizio commerciale i balordi hanno mandato in frantumi con qualche attrezzo la vetrina situata all’ingresso.

Stavolta però sono stati colti di sorpresa dal sistema di sicurezza del negozio, uno di quelli molto avanzati e ad alta efficacia che riescono a lasciare il segno. Non appena la loro intrusione è stata percepita dai sensori, infatti, il sistema ha rilasciato una nube di fumo lacrimogeno che li ha investiti, impedendogli di proseguire la loro azione criminale.

L’effetto deve essere stato immediato, tant’è che i ladri, che non sono riusciti a mettere le mani neanche su uno dei capi griffati presenti nel negozio, si sono subito precipitati fuori dal negozio e si sono dati alla fuga, probabilmente a bordo di un’auto. Dopo l’accaduto sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Copertino, insieme ai colleghi della compagnia di Gallipoli, per dare il via alle indagini.

Preziosi potrebbero rivelarsi i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, installate insieme al sistema di sicurezza subito dopo il colpo messo a segno dai ladri nella notte tra il 10 e l’11 novembre scorsi. In quell’occasione la banda, che agì con il medesimo modus operandi, riuscì a svaligiare il negozio portando via un grosso quantitativo di merce griffata.