Picchiano e rapinano rappresentante di gioielli sotto casa: bottino da 100mila euro

PORTO CESAREO (Lecce) – Hanno atteso che uscisse dalla sua abitazione per andare a lavoro. Quello è stato il segnale di via libera per entrare in azione e raggiungere il loro obiettivo: impossessarsi del prezioso campionario di gioielli, dal valore di oltre 100mila euro. E per farlo non hanno esitato ad usare le maniere forti.

Violenta rapina in strada nelle prime ore di questa mattina a Porto Cesareo. Obiettivo di una coppia di malviventi è stato un rappresentante di gioielli residente nella cittadina ionica. L’uomo, un 62enne, intorno alle 8.30 è uscito dalla sua abitazione, situata sulla strada che collega il comune cesarino a Torre Lapillo, per dare il via ad una nuova giornata di lavoro.

Prima di riuscire a raggiungere la propria auto è stato bloccato da due individui, entrambi con volto coperto e armati di pistola e bastone, le cui intenzioni sono state subito chiare. In un attimo si sono avventati sul malcapitato malmenandolo, per poi impossessarsi della valigetta e fuggire via a piedi, dileguandosi.

Rimasta per terra dolorante, la vittima ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porto Cesareo e della compagnia di Campi Salentina che hanno raccolto la testimonianza del malcapitato. A soccorrerlo sono stati i sanitari del 118 che l’hanno condotto nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e affidato alle cure dei medici per via delle lesioni e contusioni riportate.

Nel frattempo sono scattate le ricerche dei due malfattori, che però non hanno dato esito positivo. Gli investigatori sono alla ricerca di eventuali sistemi di videosorveglianza in zona che possano aver ripreso la scena e i malviventi in azione.