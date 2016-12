Petardi sotto auto di forze dell’ordine a Gallipoli, per il Silp Cgil “segnale da non sottovalutare”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Segnale da non sottovalutare”. Il SILP CGIL di Lecce così si esprime in relazione ai fatti accaduti nella notte tra sabato e domenica a Gallipoli. Tre grossi petardi, infatti, sono stati fatti esplodere sotto due mezzi, uno della Polizia e uno dei Carabinieri. In atto, probabilmente, la stessa mano.

Forse si è trattato solo di un atto vandalico, una ragazzata commessa da qualcuno che ha un discutibile senso del divertimento, ma per l’organizzazione sindacale di categoria la faccenda non va sottovalutata, né derubricata.

“Costituiscono un segnale chiaro e inquietante dello scarso rispetto delle Istituzioni che, in questo caso, hanno braccia, gambe, testa e cuore: i colleghi dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato che lavorano nella Città di Gallipoli”, rileva Antonio Ianne, segretario Silp Cgil Lecce.

“A nostro parere – prosegue – la gravità di quanto accaduto non va misurata con l’entità del danno procurato, meno pesante solo per fortuite circostanze, e tantomeno declassata a ‘ragazzata’ per la presunta giovane età degli autori poiché la mancanza di rispetto e considerazione umana è ancora più preoccupante quando alberga in giovani ragazzi”.

La vicenda sarebbe poi “un ulteriore campanello d’allarme per il territorio di Gallipoli dove, negli ultimi anni, lo Stato progressivamente si sta ritraendo nel controllo del territorio riducendo in modo assurdo e incomprensibile la presenza degli operatori di Polizia, il cui organico, in particolare quello del Commissariato ridotto ormai a poche unità, viene rimpinguato solo in occasione della presenza dei turisti estivi”.

Secondo il Silp Cgil Lecce, “qualora fosse necessario, è stato ulteriormente dimostrato che la struttura del Commissariato di Gallipoli non garantisce i livelli minimi di sicurezza, come da anni denunciamo, costringendo, tra le altre cose, gli operatori all’avvicendamento di fine turno in mezzo alla strada”. L’auspicio è che “almeno quest’aspetto, con la nuova sede del Commissariato, sia migliorato”. Il rischio, comunque, è che la nuova struttura rimanga “un buon ‘contenitore’ vuoto se non si darà seguito alle tante promesse e ai vari protocolli sottoscritti inviando presso il Commissariato di Gallipoli un cospicuo numero di operatori. Impegni e protocolli disattesi fino a pochi giorni fa quando i movimenti ministeriali di personale hanno assegnato all’intera provincia di Lecce zero nuovi operatori”.

La Segreteria provinciale del SILP CGIL di Lecce ha rinviato ad altra data l’assemblea programmata da tempo “per non distogliere gli operatori dalle indagini concernenti gli episodi dei giorni scorsi e si recherà presso il Commissariato di Gallipoli per portare fisicamente la solidarietà e vicinanza al personale del Commissariato nella stessa giornata di venerdì 16 dicembre in cui era prevista la riunione”.