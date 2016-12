Festival di Sanremo, Elodie e Sergio in gara tra i Big

Share 0 Share 0 Share 0

SANREMO – Elodie e Sergio Sylvestre saranno in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2017. Dopo l’avventura condivisa tra i banchi del talent “Amici di Maria De Filippi”, i due cantanti parteciperanno alla 67esima edizione della kermesse canora, in programma dal 7 all’ 11 febbraio prossimi. I nomi degli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston sono stati annunciati ieri sera in diretta da Carlo Conti durante la trasmissione “Sarà Sanremo” su Rai1.

Entusiasta della sua nuova avventura sanremese Elodie che ha commentato su facebook: “In questo momento non so come contenere l’emozione e la mia felicità, so solamente che si è avverato il sogno che coltivavo sin da bambina. Con Sanremo è nata la mia passione per la musica. Grazie di cuore a Carlo Conti e non vedo l’ora di farvi sentire Tutta colpa mia! Grazie a tutti voi”. La cantante di origine romana ma salentina d’adozione gareggerà con il brano dal titolo “Tutta colpa mia”.

Sul palco dell’Ariston ci sarà anche il vincitore di “Amici” Sergio Sylvestre. L’ex vocalist del Samsara di Gallipoli sarà sul palco con la canzone “Con te”. “Da Big Boy a Big di Sanremo. Ancora non ci credo! Oh mamma, e ora cosa mi metto? Grazie Carlo! Non vedo l’ora di farvi ascoltare ConTe e dirvi tutto di questa canzone! La amo!” ha scritto il cantante 24enne in un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

22 gli artisti che gareggeranno tra i Big scelti dal direttore artistico Carlo Conti: in gara Al Bano, con il brano “Di rose e di spine”, Paola Turci con “Fatti bella per te”, Samuel con “Vedrai”, Fiorella Mannoia, “Che sia benedetta”, Nesli e Alice Paba, “Do retta a te”, Michele Bravi con “Il diario degli errori”, Fabrizio Moro, “Portami via”, Giusy Ferreri con “Fatalmente male”, Gigi D’Alessio con “La prima stella”, Raige e Giulia Luzi con “Togliamoci la voglia”, Ron con “L’ottava meraviglia”, Ermal Meta con “Vietato morire”, Michele Zarrillo con “Mani nelle mani”, Lodovica Comello con “Il cielo non mi basta”, Clementino con “Ragazzi fuori”, Alessio Bernabei con “Nel mezzo di un applauso”, Chiara Galiazzo, con “Nessun posto è casa mia”, Francesco Gabbani con “Occidentalìs Karma”, Bianca Atzei con “Ora esisti solo tu” e Marco Masini con “Spostato di un secondo”. Otto i giovani scelti che si esibiranno sul palco dell’Ariston.