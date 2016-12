Angiografo in avaria e morte del 37enne, la Asl Lecce dispone un’inchiesta interna

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Asl Lecce ha deciso di aprire un’inchiesta interna per verificare le circostanze del decesso di un 37enne leccese all’Ospedale “Perrino” di Brindisi. Lo rende noto l’azienda.

Il paziente, infatti, era stato trasferito nella struttura brindisina l’8 dicembre scorso dal Presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, dove non era stato possibile effettuare un’angiografia per l’avaria dello strumento diagnostico, il cui normale funzionamento è stato ripristinato ieri alle ore 13.

L’angiografo della Neuroradiologia del “Vito Fazzi”, come è stato possibile evincere da una prima ricostruzione, “non era fermo da un mese come riportato da alcune cronache, ma dal 2 dicembre scorso”, si specifica. L’attività, infatti, “era già ripresa dopo la sospensione programmata per l’upgrade dello strumento, ossia l’aggiornamento tecnologico per adeguarlo anche alle funzioni di elevato livello dell’emodinamica e della perfusione celebrale. Operazione completata come da programma tra l’11 e il 22 novembre scorsi, per cui l’angiografo ha ripreso la regolare attività il 23 novembre”, si prosegue nella nota dell’Asl di Lecce.

La sera del 2 dicembre, tuttavia, si sarebbe verificata “un’avaria” che ha provocato il fermo-macchina negli ultimi giorni. L’angiografo, dopo l’immediata richiesta da parte della Direzione dell’ospedale, è stato sottoposto ad un primo intervento tecnico da parte dell’azienda produttrice tra il 6 e 7 dicembre e ad uno successivo ieri 12 dicembre, quando (alle ore 13) è stato ripristinato il normale funzionamento. Il protocollo, nei casi di avaria, prevede che i pazienti siano trasportati all’Ospedale “Perrino” di Brindisi, che è dotato di idonea strumentazione. Ed è quanto successo nel caso dello sfortunato 37enne, giunto in Pronto Soccorso con un’emorragia celebrale.

Asl Lecce, in ogni caso, ha avviato l’indagine “per appurare in modo puntuale modalità e tempi in cui si sono svolti i fatti, verificando la corretta applicazione dei protocolli medici e tecnici previsti in situazioni di emergenza o di avaria della strumentazione”, si conclude nella nota dell’Azienda.

Il fatto era stato denunciato dal consigliere regionale CoR Luigi Manca, di professione medico. “Quando si parla di Piano di Riordino Ospedaliero focalizziamo la nostra attenzione sui livelli (base, di primo o secondo livello), sulle eccellenze e sugli istituti di ricerca. Ci riempiamo la bocca di numeri e statistiche, dei livelli di assistenza da assicurare sulla carta e, poi, si muore a soli 37 anni perché uno strumento diagnostico di vitale importanza non funziona, ancora più assurdo che tutto questo, poi, avvenga in ospedale di secondo livello, quale è il Vito Fazzi di Lecce”, ha evidenziato il professionista salentino, chirurgo senologo di comprovata esperienza.

Pare che anche a Brindisi, per una “beffa”, come l’ha definita lo stesso Manca, “lo strumento fosse andato in tilt”. In ogni caso, “è probabile che il destino avesse scritto la parola fine per il giovane salentino”, rileva il medico. Del resto, un’emorragia cerebrale è sempre un evento grave. Ma resterà il dubbio che il 37enne si sarebbe potuto salvare se l’angiografo del “Fazzi” fosse stato funzionante permettendo, in tal modo, un pronto intervento, ha concluso Manca. Ora, la Asl di Lecce verificherà nei dettagli quanto accaduto.