Bandiere sull’albero della pace nella Villa Comunale: a riproporre l’iniziativa la consigliera Guerrieri

LECCE – Un albero della pace nella Villa Comunale. Per il secondo anno consecutivo la consigliera comunale Giordana Guerrieri – delegata dal sindaco Perrone a seguire tutte le attività relative all’organizzazione di convegni, studi, incontri sulle tematiche relative alle materie delle politiche sociali, pubblica istruzione, politiche della famiglia e politiche di genere – rilancia questa iniziativa.

Non si tratta, infatti, di un albero di Natale come gli altri: palle, stelle e tradizionali addobbi sono rimpiazzati dalle bandiere di tutti gli stati del mondo per simboleggiare la pace in un momento così difficile per tanti popoli. In un punto, peraltro, centrale della città, solitamente affollato, la domenica mattina, da famiglie.

E proprio i bambini sono i principali destinatari, ma anche i protagonisti dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione. Perché a partire dalle ore 10 di martedì 13 dicembre, i più piccoli potranno lasciare sull’albero un messaggio di pace.

Prenderanno parte, a tale momento di festa, anche il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Nunzia Brandi e l’assessore alle Politiche Ambientali, Andrea Guido.

“E’ necessario recuperare il significato più autentico e profondo del Natale – ha spiegato la consigliera comunale Giordana Guerrieri – Certamente i segni esterni sono belli e importanti, purché non ci distolgano, ma piuttosto ci aiutino a vivere il Natale nel suo senso più vero, quello sacro e cristiano, in modo che anche la nostra gioia non sia superficiale, ma profonda. Ho pensato alla Villa Comunale perché è il luogo prediletto della città per i bambini e le loro famiglie. La mia idea è quella di creare un’icona di pace e solidarietà in un Natale che, a seguito di quanto accaduto nell’ultimo anno e da un po’ di tempo ormai in Europa e nel mondo (penso ad Instanbul, Parigi, Bruxelles), rischia di non essere vissuto con la stessa gioia e serenità degli altri anni” .

Quello nella Villa Comunale è uno dei quattro abeti natalizi posizionati in punti differenti della città – gli altri sono Villa Convento, Porta San Biagio e il Centro Volare Alto di via Siracusa – con cui l’amministrazione comunale intende lanciare un messaggio di pace.