Oltre 40 anni di lotta al crimine: il congedo “in punta di piedi” del procuratore Motta

LECCE – “Un’uscita in punta di piedi, senza cerimonie né proclami”. Questa la volontà del procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta che, dopo una lunga carriera spesa a combattere la criminalità ed in particolare la Sacra Corona Unita del Salento, tra qualche giorno dovrà lasciare il suo incarico per poi avviarsi verso la pensione.

Si chiuderanno ufficialmente il 15 dicembre i suoi otto anni a capo della Procura della Repubblica di Lecce ma anche gli oltre 40 anni di carriera, vissuti sempre con la stessa passione e la stessa dedizione per la giustizia che gli hanno permesso di raggiungere i traguardi professionali più importanti e di lasciare il segno nella storia della lotta alla criminalità salentina. Motta, che questa mattina si è diviso tra Brindisi e Lecce per presenziare alle conferenze stampa relative agli ultimi duri colpi inferti alle organizzazioni di stampo mafioso locali, ha visto queste occasioni trasformarsi in momenti di vicinanza, saluto e commiato nei suoi confronti da parte di tutti, dalle forze dell’ordine ai colleghi fino ai giornalisti, essendo le sue ultime uscite pubbliche da procuratore.

Negli ultimi 15 giorni del 2016, infatti, tornerà a vestire i panni del sostituto procuratore, da lui stesso definito “il mestiere più bello”, mentre a prendere il suo posto come reggente sarà il collega Antonio De Donno, già da diverso tempo a capo della Dda di Lecce. Un’esperienza professionale costellata di successi e vissuta sempre in prima linea, quella del quasi ex procuratore, che l’ha trasformato in un vero e proprio simbolo di legalità e giustizia.

Tra i suoi più importanti successi brillano in particolare i due maxi processi contro la Scu, nei quali, da pubblico ministero, vestì i panni di vero e proprio “regista”. Una lotta infinita, a volte complessa, quella combattuta con i boss salentini e i loro seguaci, che l’ha visto uscire vittorioso da diverse battaglie, alcune più difficili altre meno, e che ha continuato a combattere fino ad oggi, nei suoi ultimi giorni di carriera. Innumerevoli le operazioni coordinate e portate a termine, così come i casi risolti in questi anni, che sono tutti impressi nella sua mente di uomo oltre che capace e amante del suo lavoro anche dotato di una grande memoria.

Unici rimpianti, come ha confessato ai giornalisti, i casi irrisolti che, seppur molto pochi, possono diventare un tarlo per chi, come Motta, è sempre riuscito a scalare anche le vette più alte e più ardue pur di far trionfare la legalità. Tra questi forse la macchia più grande è costituita dall’omicidio di Daniele Gravili, un bimbo di tre anni che nel settembre 1992 venne rapito, stuprato e abbandonato sulla spiaggia di Torre Chianca ancora agonizzante. Un delitto rimasto senza un colpevole che, però, ammette Motta “con i mezzi investigativi attuali avremmo probabilmente risolto”.

Ed è proprio ai più piccoli e alle nuove generazioni che vuole rivolgere in futuro il suo sguardo, mettendo a frutto la sua saggezza e la sua esperienza per insegnare ai giovani cosa voglia dire giustizia diffondendo nelle scuole sempre più la cultura della legalità. Nei progetti di Motta anche un libro che ruoterà intorno ad uno degli argomenti che conosce meglio: la Sacra Corona Unita. Un volume che già cinque anni fa aveva cominciato a scrivere: “Ho scritto cinque pagine in cinque anni, mi sembra un buon auspicio di lunga vita – ha ironizzato – Dovrò rifugiarmi nell’aula bunker per poter lavorare in tranquillità”.

Un’indicazione, questa, che fa trasparire più che mai il suo legame con un mestiere tanto amato e portato avanti per decenni sempre con la stessa passione. Per chi si trova a suo agio tra faldoni e incartamenti, valanghe di fascicoli, codici ed informative, per anni unici compagni di ore passate a lavorare per far trionfare la legge, le aule di un tribunale restano quelle dove ci si sente più a casa. Una casa che non si abbandona mai veramente.

Queste le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “Il Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo Motta ha concluso la sua ultima indagine, che ha portato all’arresto di 54 esponenti della criminalità organizzata salentina. Il Procuratore Motta ha insegnato a generazioni di magistrati e a tutta la comunità pugliese i valori dell’antimafia, quella concreta e quotidiana. Le parole usate oggi nella conferenza stampa in cui ha illustrato gli esiti della indagine sono ancora una volta un riferimento per noi tutti: è necessario che ciascuno agisca per togliere alle mafie il consenso sociale. Al procuratore Motta va la mia personale gratitudine per gli insegnamenti che mi ha impartito e la riconoscenza di tutto il popolo pugliese che in lui ha trovato un esempio di straordinaria professionalità, integrità, dedizione al dovere. Sono orgoglioso di avere lavorato al suo fianco e di avere appreso da lui ciò che solo lui avrebbe potuto insegnarmi”.