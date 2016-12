Dimissioni di Delli Noci, le reazioni. Salvemini: “Piena ortodossia ad una causa politica la sua, non aderisco”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Vedo nella tua esperienza piena ortodossia ad una causa politica, che conferma una convinta appartenenza ideologica. Che consideri – con le tue legittime scelte e decisioni – tutt’altro che superata”.

E’ il commento di Carlo Salvemini, consigliere comunale di Lecce città pubblica, alle dimissioni di Alessandro Delli Noci dalla Giunta Perrone, uno scossone nell’attuale amministrazione che, probabilmente, costituisce il preludio a una candidatura, nell’ambito di un movimento civico, per Lecce 2017.

Ma per Salvemini, Delli Noci, pur avendo compiuto un gesto di rottura nei confronti dell’attuale amministrazione, appartiene comunque a una certa storia e a un certo vissuto.

“Per questa ragione personalmente non aderisco al tuo appello ad un impegno trasversale per Lecce. Lo trovo non rispettoso della verità politica di questi anni e del tuo percorso. Se non rinneghi nulla di quanto ha fatto questa giunta, se ti riconosci pienamente nel lungo ciclo politico di questi 20 anni in città io – che come sai ne sono stato avversario – non riesco a sentirmi coinvolto in questa tua iniziativa. Considera la memoria politica un valore prezioso capace di dare credibilità alle scelte di ciascuno”, ha aggiunto Salvemini, che comunque formula, per pura cortesia istituzionale, un “in bocca al lupo” per il suo futuro.

“Le dimissioni da Assessore di Alessandro Delli Noci sono un atto coerente e legato strettamente al suo percorso politico”, è invece l’opinione di Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Ap-Ncd. “Non è una questione personale, come qualcuno sta tentando di farla passare, ma un atto politico importante. Dimostra con chiarezza che avevamo ragione a dire che era sbagliato spingere con scelte di candidati sindaci per successione dinastica e che il coinvolgimento sulle idee e i metodi che abbiamo messo in atto con il tavolo del PPE era la strada giusta”.

In questo quadro, Area Popolare chiede “un atto di chiarezza alla coalizione. Lecce non può più attendere, oppure saremo liberi di seguire percorsi alternativi e quello di Delli Noci rappresenta certamente un opportunità nuova per la città”, sottolinea ancora.

Luigi Melica, capogruppo Udc, riconosce il “coraggio” di Delli Noci per “essersi ribellato alla logica del me o contro di me che da cinque anni ha visto il sindaco Perrone quale unico protagonista”. Melica sollecita l’ex ormai assessore a “dire la verità fino in fondo: Perrone e la sua Giunta non hanno mai avuto una visione politica complessiva: né sui poveri, né sulle periferie abbandonate a se stesse, né sulle marine, sul traffico o sul centro storico. Meglio tardi che mai, comunque, anche se i malumori avrebbero dovuto trapelare da tempo. Personalmente se fossi stato parte di quella Giunta mi sarei accordo molto prima che il Sindaco non ha visione politica”, specifica.

In ogni caso “noi dell’UDC, conoscendo il suo valore, saremo felici di confrontare le nostre idee sul futuro della città con le sue in attesa che ci spieghi perché le tante belle proposte che verranno fuori non si sono potute realizzare quando aveva una delega così importante”.