Assistenza territoriale, assunzioni, liste d’attesa: accordo sindacati-Regione sulla sanità

BARI – Presidi territoriali di assistenza, riconversione degli ospedali destinati alla chiusura, assunzioni, abbattimento delle liste d’attesa, investimenti sull’offerta sanitaria.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto del verbale firmato oggi tra la Regione e le organizzazioni sindacali avente ad oggetto proprio la sanità e le sue tante lacune.

Alla presenza del presidente Michele Emiliano, i rappresentanti pugliesi di Cgil, Cisl e Uil hanno firmato un verbale con il quale si dà il via libera a “un tavolo con il Direttore di Dipartimento Sanità per individuare interventi finanziari, economici e di innovazione organizzativa mirati a realizzare investimenti nelle eccellenze sanitarie, nelle risorse umane, nell’innovazione tecnologica e infrastrutturale, nei modelli dell’organizzazione sanitaria territoriale per realizzare una equa redistribuzione a partire da Taranto, sia qualitativa che quantitativa dell’offerta sanitaria intra-territoriale ed intra-regionale”.

Si attiverà inoltre un tavolo con il Direttore di Dipartimento e con i Direttori Generali per l’individuazione territoriale e distrettuale dei PTA (presidi territoriali di assistenza), e la contestuale conversione degli ospedali da chiudere, indicando le risorse finanziarie e di personale da destinare alla riconversione.

Sarà definito, in sintonia con gli impegni Ministeriali, un “piano straordinario di assunzioni” del personale sanitario per il periodo 2017-2019, per risolvere la carenza organica rilevata di oltre 5mila unità al 31.12.2015, indicando tempi e le procedure per velocizzare il processo di reclutamento, utilizzando i risparmi di spesa.

Ancora, sarà attivato un tavolo in ogni ASL per “la ridefinizione di un “progetto regionale per l’abbattimento delle liste di attesa”. Il progetto deve prevedere il monitoraggio trimestralmente dei risultati da parte dei Direttori Generali dell’ASL, in apposite sessioni audit sociale con le Organizzazioni Sindacali, prevedendo incentivi ma anche “penalità”; non mancando, contestualmente, di monitorare e confrontare le dinamiche relative all’attività intra moenia con la previsione anche in questo caso di interventi sanzionatori, per evitare le storture rilevate nel rapporto tra volumi di prestazioni rese in attività ordinaria e quelle rese in attività intra moenia”.

Si è deciso infine di accelerare le procedure della centrale unica degli acquisti.

L’accordo firmato da Cgil, Cisl e Uil – che nei giorni scorsi hanno dato vita a una mobilitazione unitaria sui temi della sanità – è stato siglato anche da Confsal-Fials, Usae, Usppi, Cobas, Usb, Cisal e Ugl.

“E’ stata una giornata importante – ha detto il presidente Emiliano a margine – oggi sono state riannodate le fila di un discorso mai interrotto con le parti sociali su una delle partite più importanti del programma di governo, quella che ci vede impegnati per la promozione e il rilancio della sanità pubblica”.