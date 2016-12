“Arredi del comando pagati con i soldi delle multe”, Foresio attacca. Per Zacheo procedura “trasparente”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Arredi dal modesto costo di 20mila euro circa, pagati con soldi rivenienti dalle multe elevate ai cittadini”: la denuncia è del capogruppo Pd a palazzo Carafa Paolo Foresio.

L’esponente democratico asserisce di essersi imbattuto, scartabellando tra gli atti, “nell’acquisto dei nuovi arredi della sala riunioni del Comando di Polizia Municipale”. I fondi verrebbero, appunto, dalle multe. Quindi, anziché “impiegare quelle entrate per la manutenzione e la sicurezza stradale, magari anche per la prevenzione, come impone il Codice della Strada, si acquista, per esempio, un pregiato tavolo riunioni dal costo di 6mila euro”, è l’attacco di Foresio.

La determina dirigenziale finita nel mirino è quella N. 03467 del 24 novembre 2016: “Il Comune – evidenzia Foresio – ha liquidato la fattura al fornitore degli arredi, che sono costati in totale 18.824 euro, a seguito di gara tramite il Mepa”.

Le cose che, a parere di Foresio, non vanno sarebbero “almeno due”, ovvero “la provenienza delle somme e la evidente mancanza di parsimonia negli acquisti. L’art. 208 del Codice della Strada – è la sua argomentazione – è quello che spiega come devono essere spesi, appunto, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e, nello specifico, si parla di manutenzione e sicurezza delle strade, di ammodernamento della segnaletica, di assunzioni stagionali dei vigili urbani, di Fondo di incidentalità notturna, di interventi a favore della mobilità ciclistica e di corsi di educazione stradale. Da nessuna parte si dice che i soldi delle multe possono essere usati per ammodernare le sale riunioni del Comando dei Vigili Urbani”.

Aggiunge Foresio: “Nella terza città più multata d’Italia, dopo Milano e Bologna, sarebbe utile che almeno i soldi delle multe fossero tutti reinvestiti secondo quanto prevede la legge”. Inoltre, “in un periodo di magra per gli enti pubblici e di grande difficoltà per i nostri concittadini, ritengo sia uno schiaffo spendere 20mila euro per l’arredamento della sala riunioni”.

Foresio annuncia battaglia sul punto, con richiesta di revoca di quell’atto e di un report dettagliato su come, negli anni, siano stati impiegati i soldi incassati con le multe.

A stretto giro arriva la replica del comandante della Municipale Donato Zacheo, il quale fa sapere che si è trattato di una “procedura legittima e trasparente”.

In particolare: “La sala riunioni rientra nella più ampia progettazione finalizzata all’ammodernamento tecnologico e logistico della centrale operativa ed è funzionale al largo spettro di attività che vi si svolgono. L’acquisto ha riguardato un tavolo, le relative sedie, delle scaffalature, degli armadi. L’attrezzatura tecnologica e l’arredo della sede del Comando di Polizia Locale possono essere finanziati attraverso i proventi rivenienti dall’articolo 208, a cui il settore legittimamente attinge come previsto dallo stesso Codice della strada. Né potrebbe essere diversamente”.

“Altra cosa sono – prosegue – le risorse che possono essere utilizzate per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’Ente, come vorrebbe il consigliere Foresio, perché – e di questo il consigliere dovrebbe esserne a conoscenza – tali risorse attengono alla competenza di altri settori di questa Amministrazione e non rientrano nella nostra disponibilità. Non vi è stato, dunque, alcuno sperpero, ma solo l’adeguamento della struttura alle nuove e più impegnative esigenze. La nostra contabilità – conclude Zacheo – è trasparente e non teme alcuna verifica”.