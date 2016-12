L’oroscopo per oggi domenica 11 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Domenica di relax, di calma e di equilibrio familiare. Se qualche problema c’è, il via vai di amici, parenti e amici degli amici in casa, ti distrarrà da pensieri non sempre positivi. Giornata divano style: guardare la tv o leggere un buon libro, fingersi impegnati in altro è il modo più costruttivo per evitare discussioni.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Domenica ricca di impegni per te, forse anche lavorativi seppur in maniera indiretta. Tanto ligio al dovere da non saperti tirare indietro se c’è da dare una mano a un collega, quanto disinteressato al partner soprattutto se condividete lo stesso tetto e dunque il manage familiare. C’è odor di crisi prenatalizia? forse si.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Amore, passione e desiderio per un rapporto di coppia che non conosce noia sia grazie alla vena erotica e all’attrazione (anche per chi vive insieme da anni) che non conosce limiti, sia grazie alle litigate all’ordine del giorno. Non sai cosa sia la noia o una relazione piatta. Domenica dedicata agli affetti.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Domenica con qualche acciacco fisico che ti vedrà chiuso in casa (tranne che tu non debba uscire per forza) nella tua amata solitudine. Quasi fossi un segno doppio, sei la contraddizione fatta persona, tanto ami la compagnia e lo stare insieme, tanto non ti dispiace la solitudine. Cerca però di non chiuderti al mondo intero.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Domenica in gran forma. Oltre ai mille impegni, ai mille incontri e alle mille faccende da sbrigare, sei a dir poco felice, in uno stato di assoluta soddisfazione amorosa e professionale. Venere è a dir poco hard e innamorata, binomio perfetto, e Saturno ti regalerà idee a dir poco geniali per il tuo lavoro.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Domenica di relax e di noia che per te non è mai un toccasana. La noia, il non sapere cosa fare o il non poterlo fare ti fa innervosire non poco, e oggi infatti non sarai esattamente un concentrato di simpatia, ma manterrai la tua serenità e ti lascerai amare da chi ti è vicino.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Finalmente ti sei ripreso e sei in buona forma, eppure preferirai restare a casa. Tutto il resto potrà aspettare, ma vuoi avere la certezza di guarire nel migliore dei modi, ti aspetta una settimana di lavoro intenso e non puoi permetterti nessuna battuta d’arresto.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Domenica di relax, con una punta di erotismo che non guasta mai, ancora qualche acciacco fisico, ma in netta ripresa. Del resto, fuori fa freddo e sul divano si sta benissimo. Una notizia lavorativa ti darà qualche pensiero, ma nulla di preoccupante.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Il Natale quando arriva, arriva e ci siamo quasi. Tra regali, addobbi, spese e acquisti vari, sarà una domenica piena di cose da fare, piena di amore, di famiglia. E mentre la tua casa sembrerà sempre più piena di pacchi e pacchetti, il conto in banca sarà sempre più vuoto. Parsimonia.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Domenica di relax, ma con la mente piena zeppa di pensieri: lavoro, famiglia, figli (se ci sono), situazioni aperte e forse cause legali che si perpetuano nel tempo. Sarà una sorta di bilancio annuale fatto con qualche giorno d’anticipo rispetto alla fine dell’anno. Non è stato un 2014 da buttar via, tutto sommato.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): L’amore e Venere ti regaleranno un sabato semplicemente sereno. Forse non farai grandi cose, forse sceglierai di rimanere in casa per mettere in ordine e dare un tocco natalizio, forse uscirai con degli amici. Che tu sia single o meno, il tuo cuore oggi batterà forte.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Non hai molta voglia di stare in casa e così, tempo permettendo, uscirai per fare un pò di attività fisica all’aperto. Hai bisogno di pensare un pò a te stesso, di respirare a pieni polmoni. Se il tempo ti costringerà in casa, sarà una domenica di bricolage e lavoretti vari.