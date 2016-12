L’oroscopo per la settimana dal 11 al 17 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Sette giorni prenatalizi da ricordare tra un affanno e l’altro. Con la complicità di Venere, l’amore non mancherà, anzi, nonostante qualche screzio, vivrà momenti di grande intesa e affiatamento. Giornate piacevoli, intense, piene. Al lavoro tutto sommato tutto filerà liscio, l’imprevisto pre ferie è fisiologico per tutti e in ogni lavoro, dalla tua un generale senso di positività, voglia di serenità e capacità di comprensione. Alcune importanti scelte professionali fatte in questi giorni, si riveleranno in tutta la propria potenzialità con l’anno nuovo. Le spese inevitabili di questo periodo non intaccheranno troppo i tuoi risparmi. Sei parsimonioso ma non puoi sottrarti allo shopping natalizio. Serate di grande compagnia tra amici e colleghi. C’è aria di festa.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Al di là di ogni impegno o imprevisto, di ogni appuntamento o obbligo cui assolvere, è innegabile che il Natale sia nell’aria anche per te, spesso refrattario a ogni forma di festeggiamento, molto spesso incapace di provare entusiasmo per qualsiasi cosa. Settimana di lavoro e impegni, tra alti e bassi, e un partner che chiede cure, attenzioni, ascolto, collaborazione. Vita di coppia regolare, soldi nella norma e weekend natalizio tra addobbi, pianificazione delle festività e forse anche di una breve vacanza. Non mancheranno uscite forzate volute dal partner. Per i single, anche se qualche incontro interessante potrebbe esserci, forse non è il momento del grande amore.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Ami il Natale, l’atmosfera in generale. Poi i Gemelli donna impazziscono per addobbi, dolci, lavoretti vari. Il Natale vi piace in modo particolare, del resto, si sta in compagnia, che è quello che più vi dà gioia. Sarà una settimana intensa e positiva, corredata di successi e cose ben riuscite, buone azioni fatte e ricevute. Serpeggia però un profondo malcontento, come se vivessi una vita non tua, come se, pur essendo felice di quello che hai e che hai costruito, immaginavi la tua vita diversa, più comoda e meno problematica. Ricorda che il bicchiere è sempre mezzo pieno.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Sei così impegnato e pieno di cose da fare, che non si direbbe che la prossima settimana sarà Natale e che dovrai fermarti per forza. In realtà questa settimana, complice forse qualche giorno di ferie anticipato o qualche ora di permesso, riuscirai finalmente a ritagliare un pò di tempo per te. Forse l’ansia si presenterà all’improvviso, l’ansia per quello che vorresti fare e che forse non riuscirai a realizzare per mille motivi, anche per cause esterne, ma passerà anche l’ansia. In amore conferme e voglia di innamorarsi. Shopping ponderato, ma sereno e senza acqua alla gola. In programma forse un viaggetto per queste festività.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Lavoro e professione, al primo posto nei tuoi pensieri. L’amore ti aiuterà ad affrontare meglio entrambi. Se la situazione economica sarà stabile tanto da farti vivere queste festività in serenità nonostante le spese extra, sul fronte professionale invece, non filerà tutto liscio come ti aspetteresti in questi giorni. Non mancheranno imprevisti e problemi da risolvere, investimenti mancati, conferme disattese. Per fortuna il Leone che è in te ruggirà e riuscirai a recuperare tutto sul filo del rasoio. Questo però ti permetterà di sentirti soddisfatto e di ritrovare serenità e gioia in famiglia e con il partner.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Concentrati sulla convinzione che il meglio deve ancora venire. Tutto sommato però non sarà poi una settimana da buttar via. Purtroppo qualche acciacco di stagione ti costringerà a rallentare, a mancare qualche reunion serale con gli amici e i colleghi, a stare qualche giorno a letto. Questo forse porterà rallentamenti nel lavoro, ma forse sarà anche l’occasione per capire se ti piace davvero quello che fai e con chi lo fai, o se non sia giunto il momento di dare un taglio a tutti e tutto e ripartire da zero, ma in un altro posto. L’amore se c’è sarà di conforto e sostegno, e non mancherà la passione. I single hanno buone possibilità di fare incontri interessanti.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Saranno giorni di stallo, latenza, insofferenza e forse anche un pizzico di intolleranza. Non sei in ottima forma, stai soffrendo per le temperature che si abbassano e il tuo corpo e il tuo umore amano il caldo. Qualche malanno di stagione non mancherà, e non ne sarai felice visto che non potrai permetterti di restare a casa. Sono giorni di chiusure e decisioni lavorative. Sono stati mesi intensi, e in questi giorni si tireranno un pò le somme dei mesi appena trascorsi. L’amore forse non c’è, forse sei reduce da una brutta delusione amorosa, da un amore non corrisposto, da una storia possibile, ma voluta solo da te. Dovrai recuperare fiducia e sorriso. Weekend di relax, una telefonata cui non potrai dire di no, ti risolleverà il morale.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Scorpione, sarà una settimana senza particolare gloria, senza quei momenti di entusiasmo e potere tipici di chi è armato di pungiglione. Durante i primi giorni della settimana, tutto seguirà in maniera abbastanza serena, complice la profonda intesa tra le lenzuola con il partner, Venere amica, e complice anche l’avvicinarsi di un pò di meritato riposo. Verso la fine della settimana, qualche imprevisto professionale ti agiterà non poco, forse ti costringerà a fare scelte importanti e mai prese in considerazione Prima. Weekend di pace e relax, apparente.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Lavorerai tantissimo, non ti fermerai un attimo se non per dedicarti agli inevitabili impegni dovuti alle prossime festività. Amore, passione e affetti saranno onnipresenti e daranno un senso a tante scelte, a momenti di poco entusiasmo lavorativo e professionale. Forse questa sarà la settimana di scelte determinanti per il tuo prossimo futuro. Forse, il ritardo di una risposta lavorativa e la conseguente mancanza di certezze, sarà la goccia che farà traboccare il vaso e che ti porterà a scelte che ti porteranno a centinaia di km da casa. Nonostante incontri interessanti, non sarà il momento migliore per innamorarsi e costruire storie. Shopping natalizio parsimonioso.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Altra settimana di conferme affettive e professionali, e anche economiche. Tra alti e bassi, giorni si e giorni no, non perderai l’entusiasmo e la fiducia nel prossimo che ti contraddistingue. Umore alle stelle, del resto si avvicina la tua festa preferita, ami le riunioni di amici e familiari. Ci sarai sempre questa settimana per chi avrà bisogno di te, e saprai essere incisivo e perentorio con chi proverà a farti lo sgambetto. Settimana di soddisfazioni e regali da parte di chi ha ricevuto tanto da te.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana brillante anche se va detto che il buongiorno non si vedrà dal mattino. Lunedì spererai con tutto te stesso che qualcuno ti dica che è ancora domenica. E se non potrai permetterti di rimanere a casa sotto le coperte, al lavoro sarà tutto molto lento. Da martedì torni energico, e saranno giorni pieni di carica, elettricità, sorrisi, voglia di compagnia e baldoria anche per te che, spesso, sei taciturno e riservato. Conferme sentimentali, solidità economica e grandi prospettive per il prossimo anno ti fanno stare sereno, ti fanno sorridere. Ottima settimana pre-natalizia!

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): E questa settimana vorresti esserci solo tu, senza vincoli lavorativi, professionali, personali, familiari. Senza limiti di orario e senza impegni. Non sarà così anzi, tra tutti gli impegni e gli imprevisti da gestire, sarà un continuo salto ad ostacoli. Ma ne uscirai vittorioso, e inaspettatamente, riuscirai anche a ritagliare del tempo per le tue passioni, il fai da te, le attività manuali e tutto quello che è creare cose e oggetti. La forma fisica non sarà sempre al top, e un pò di riposo forzato sarà occasione per avere del tempo da trascorrere con il partner e ritrovare un pò di passione sopita. Natale è nell’aria, ami le festività e ti stai preparando anche tu.