Pharma Volley Giuliani Bari fa visita alla Bgm Brindisi/San Vito per la nona giornata della B2 femminile (girone H)

Share 0 Share 0 Share 0

BARI/BRINDISI – Domenica 11 dicembre trasferta brindisina per la Pharma Volley Giuliani Bari. Di fronte il nuovo sodalizio Bgm Brindisi/San Vito, una delle corazzate del girone H.

Nuovo derby di Puglia per la Pharma Volley Giuliani Bari impegnata domenica 11 dicembre alle 18 al PalaMelfi di Brindisi (via Mario Ruta, rione Casale) contro la Bgm Brindisi/San Vito, una delle squadre più attrezzate per la vittoria del girone H di B2 femminile. La società nata ad inizio stagione dalla fusione della Pallavolo 80 e del San Vito Volley è reduce da una importante vittoria sul campo della Virtus Orsogna che ha lanciato le ragazze di coach Capozziello, ora a 17 punti, all’inseguimento del terzetto di testa, formato da Cerignola (21 punti), Grotte di Castellana (20) e Asem Bari (18).

Per il momento Pvg è molto distante dalle zone che contano della classifica. Il nono posto non rende giustizia alle ambizioni e al valore indiscusso delle atlete a disposizione di Ivan Castillo. La partita casalinga contro Coged Teatina Chieti non ha contribuito a migliorare la situazione: Binetti e compagne hanno dovuto rimontare uno svantaggio di due set per poi cedere al tie-break lasciando il bottino più cospicuo alle avversarie. Guardando il bicchiere mezzo pieno, Pvg ha sempre fatto punti , dopo la sconfitta nel derby cittadino contro Asem il 30 ottobre scorso. Ma alla società di Pierluigi Patruno non basta vivacchiare, questo roster è stato costruito con ben altre prospettive. Bisogna trovare in fretta la coesione di squadra, lavorando con umiltà e affrontando ogni avversario con la medesima concentrazione. Valentina Montenegro ha arricchito il reparto martelli della Pharma Giuliani e la 19enne materana Antonella Paternoster è arrivata a rinforzare il palleggio: non ci sono più alibi, è indispensabile dare uno scossone alla classifica.

Di fronte domenica ci sarà una compagine ben nota: Brindisi (nella versione Pallavolo 80) ha incontrato Pvg nei playoff promozione di due anni fa e l’anno scorso è stata semifinalista nei playoff per la B1, dopo il secondo posto nel girone. Il roster 2016-17 è stato completamente rinnovato, pescando in formazioni di B1 come Cutrofiano da cui provengono la forte laterale Scilla Basciano, la pallegiatrice Giulia della Rosa e il libero Della Rocca. E’ tornata a casa Alessandra Labate, esperta centrale brindisina, lo scorso anno alla Comes Taranto; completano il probabile starting six, l’altra centrale Cassone (ex Aprilia e San Vito di B1), Simona Romano, opposto ex Tricase e la laterale Diviggiano, punto di forza del Brindisi 2015-16.

Arbitri del match saranno Nadia Spagnuolo e Francesco Baldi.

Altri match da seguire: Cisterna-Asem Bari e Grotte-Cerignola, riposo per Manfredonia.

Per info e aggiornamenti sulle ragazze della Pharma Volley visitate il profilo facebook PVG Pharma Volley Giuliani – Asd Anderlini Triggiano e il sito internet della società www.pharmavolleygiuliani.altervista.org.