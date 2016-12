L’oroscopo di oggi sabato 10 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Finalmente sabato, finalmente sveglia in relax, colazione magari chiacchierando amabilmente con il partner. Ecco nulla di amabile, ma un bello scontro mattutino di quelli che la giornata potrebbe solo andar meglio. In amore vince ci resta, quindi, se ci tieni a salvare il tuo rapporto, ricorda che parlare, ascoltare, confrontarsi e fare un bel mea culpa può aiutare davvero.

TORO – Forse per te sarà una giornata lavorativa, e non ti peserebbe se non fosse che non sei in ottima forma. E’ sabato e anche se i tuoi programmi forse condizioneranno quelli del partner o della tua famiglia se c’è, sarà un sabato di serenità casalinga. Sorprendente serata di intesa sotto le coperte. Sensualità ed erotismo stellare.

GEMELLI – E anche oggi che è sabato non riuscirai a fermarti un attimo. Eppure avrai un sorriso stampato in faccia di quelli che raccontano la tua serenità, la tua soddisfazione personale, la tua leggerezza, la tua felicità. Giornata di incontri e persone, amici, parenti, partner, oggi hai bisogno di dare e ricevere abbracci e attenzioni. Sabato esuberante.

CANCRO – Saturno contro forse non è solo questione di questo 13 dicembre, ma una sorta di sottile costante nel tuo modo di essere. Felice del tuo orticello, talvolta (e sempre più andando avanti con gli anni) fai fatica a cercare di capire e scoprire cosa c’è oltre. E’ come se ti bastasse quello che hai, e tutto il resto non desta minimamente nè il tuo interesse, nè la tua curiosità. Open your mind.

LEONE – Sabato di delirio. Mancano 12 giorni al Natale e tu sei nel pieno di mille pensieri: cosa fare durante le feste? a chi fare regali? Natale con i tuoi e Capodanno con chi? Ecco sarà un sabato di cose da fare, persone da incontrare e bagni di folla inevitabili.

VERGINE – Dopo una settimana così, è d’obbligo che questo weekend sia di riposo. Se ieri sei stato costretto ad andare al lavoro nonostante la tua salute ko, oggi sarai costretto a restare a casa e a recuperare un po’ di forze. Gli amici più cari e il partner se c’è si prenderanno cura di te e faranno di tutto per non farti sentire solo.

BILANCIA – Hai voglia e bisogno di stare a casa. Carte da sistemare, ordine da fare, tutta una serie di faccende che durante la settimana è difficile fare con costanza. E poi hai una serata da organizzare e qualche regalino per Natale cui cominciare a pensare. Nuove e interessanti conoscenze in serata. Profumo d’amore nell’aria.

SCORPIONE – Anche il pungente Scorpione finisce ko per qualche acciacco di salute. Forse il tuo malore sarà dovuto ai bagordi di ieri sera, alla tua incapacità di limitarti e controllarti a tavola come nella vita. Prendila con filosofia, un po’ di riposo, anche se forzato, non fa mai male.

SAGITTARIO – Il lavoro e il futuro sono il tuo unico pensiero. Se vivi però una relazione, che sia da molto o da poco, non puoi escludere il partner dalla tua vita, dalle tue decisioni, dalle tue decisioni, soprattutto se vivete sotto lo stesso tetto. Sabato di piccoli scontri, con apparente riappacificazione serale.

CAPRICORNO – Magari mentre bevi il caffè, o proprio sul luogo del fattaccio, ovvero al lavoro, scoprirai per caso che un collega che reputavi innocuo, si diverte a metterti in cattiva luce e a inventare storie che non esistono. Tu calmo e posato, perderai la pazienza, e tutti gli altri colleghi saranno dalla tua. Ne uscirai chiaramente vincitore, ma non sono mai belle situazioni.

ACQUARIO – Forse sarà un sabato lavorativo. Tutte le tensioni e le attese e il nervosismo che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della tua settimana, oggi si dissolveranno. Quella risposta di lavoro in cui forse neanche più speravi, arriverà, e forse da oggi tutto cambierà in meglio per te.

PESCI – Sabato di acciacchi. Forse hai esagerato con il mangiare, forse ti sei fatto prendere la mano dalla compagnia, certo è che oggi sei ko. Stare a letto o sul divano però non ti dispiace, ami la lettura, e finalmente hai del tempo extra per i tuoi libri.