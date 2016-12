“Fiducia incrinata”, Delli Noci si dimette. “Candidarmi? Ora i temi e il metodo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un “rapporto di fiducia incrinato” con Perrone e i suoi, un “non sentirsi più a proprio agio”.

Alessandro Delli Noci rassegna le dimissioni da assessore alle Politiche dell’Innovazione della Giunta Perrone e da coordinatore nazionale dell’Agenda digitale e lo annuncia ufficialmente con una conferenza stampa all’Hotel Risorgimento a Lecce.

Quanto a una sua candidatura a sindaco in vista delle Amministrative 2017, “non lo esclude” e si capisce che la direzione è quella, ma lui, pungolato più volte sul tema e anticipando le domande dei giornalisti, riporta l’attenzione sui temi, ovvero sulla città, ma soprattutto sul metodo.

Delli Noci spiega di aver lanciato un progetto politico, che parte dalle Primarie delle idee, con al centro la “partecipazione dei cittadini”, e che ha un orizzonte ampio, da qui ai prossimi vent’anni. Soprattutto, si tratta di un processo che non era “più compatibile con quello che la coalizione di centrodestra sta portando avanti”.

Il nome di Delli Noci era tra i cinque che il sindaco Paolo Perrone aveva messo sul tavolo del centrodestra, “ma io mi sono sentito strumento di una strategia”, orientata a individuare altri candidati, e se ne è tirato fuori. “Il mio progetto è differente”, insiste.

Il metodo, appunto. Porta aperta a chi voglia ragionarci su, “ma non mi piacciono i cappelli, non li ho mai avuti, non li voglio”. L’attenzione è rivolta soprattutto ad associazioni e mondo civico. Quanto alle voci di un progetto trasversale Delli Noci chiarisce: “Non mi sembra che il centrosinistra si stia comportando in maniera diversa dal centrodestra”. L’ormai ex assessore marca le distanze pure rispetto al Movimento Cinque Stelle: “Loro sono un movimento di protesta, noi di proposta”. Che starebbe riscuotendo diversi consensi “magari silenziosi” nei corridoi di palazzo Carafa. Sì. Perché Delli Noci ora si propone quale personaggio capace di rompere gli schemi, smarcandosi ed emancipandosi dalla coalizione CoR-FI-FdI-Ncs.

Delli Noci ringrazia Perrone per la fiducia accordatagli in questi anni, spiega di essere in buoni rapporti con Raffaele Fitto, leader Cor, ma si capisce che qualcosa è cambiato.

Quanto al parallelismo con il sindaco di Nardò, l’ex assessore spiega: “Pippi è un amico, veniamo da storie differenti, lui era all’opposizione, io in maggioranza. Ogni città ha una storia differente”.

Delli Noci rivendica la bontà del lavoro svolto nella Giunta finora, forte dei riconoscimenti nazionali conseguiti dall’amministrazione e degli “obiettivi di mandato raggiunti”, lancia la sua sfida con “al centro il cittadino” e la sua “battaglia sul metodo”, rispetto alla quale, è il suo monito, “non facciamo alcun passo indietro”.