Dopo l’infrasettimanale di A2 giocato ieri, tornano in campo le pugliesi dalla serie A in giù

PUGLIA – Sarà la trasferta di Milano a dare il via al girone di ritorno dell’Exprivia Molfetta, che domenica alle 18 affronterà in terra lombarda la Revivre prima dell’impegno esterno di mercoledì a Piacenza per gli ottavi di Del Monte Coppa Italia. Sarà Del Monte Coppa Italia anche per la BCC Nep Castellana Grotte che mercoledì ospiterà la Ceramica Globo Civita Castellana del foggiano Davide Pellegrino per i quarti di finale, ma prima toccherà ai campani della Sigma Aversa far visita agli uomini di Pino Lorizio.

Il match di alta quota andrà in scena domenica alle 16 al PalaGrotte per la seconda giornata di ritorno del girone bianco con i gialloblu reduci dalla vittoria al tie break di ieri sul campo di Lagonegro. Alessano, l’altra pugliese del girone bianco, esce sconfitta dalla trasferta abruzzese sul campo di Ortona al tie break e si prepara all’impegno interno con Potenza Picena in programma domenica a Tricase alle 18. Sorride l’altra castellanese, la Materdominivolley.it Castellana Grotte che conquista altri tre punti in meno di una settimana, questa volta con i marchigiani di Grottazzolina.

In serie B1 femminile, la capolista Maglie è chiamata all’esame Arzano, terz’ultima in classifica. Cutrofiano affronterà Scafati, entrambe le formazioni sono appaiate ad 11 punti a metà classifica.

In B maschile Taviano, con una gara giocata in più rispetto alle dirette inseguitrici, cercherà di mantenere la vetta nella sfida contro Lamezia mentre alle spalle il Real Gioia, ad una lunghezza dalla prima posizione, sarà impegnata sul campo del Cosenza. Derby pugliesi Cerignola-Leverano e Bari-Galatina.

Sarà big match a Castellana Grotte nel girone H di B2 femminile tra Grotte di Castellana Volley e Libera Virtus Cerignola. Le foggiane arrivano nella città delle Grotte da prime della classe con 21 punti seguite proprio dalle ragazze di mister Ciliberti. Appuntamento alle 18 di domani al PalaGrotte.

Gli impegni delle pugliesi nel week end:

Campionati Nazionali

Superlega

Revivre Milano – Exprivia Molfetta (11/12/16, Ore 18,00)

Serie A2 Maschile Gir.Bianco

Bcc Castellana Grotte – Sigma Aversa (11/12/16, Ore 16,00)

Aurispa Alessano – Goldenplast Potenza Picena (11/12/16, Ore 18,00)

Serie A2 Maschile Gir.Blu

Pool Libertas Cantù – Materdominivolley.It Castellana Grotte (11/12/16, Ore 16,00)

Serie B Maschile Gir.H

Conad Lamezia Cz – V.Locorotondo Castel.Ba (11/12/16, Ore 18,00), Udas Volley Cerignol.Fg – Bcc Leverano Le (10/12/16, Ore 18,00), Area Brutia Vt Cosenza – New Real V.Gioia Ba (10/12/16, Ore 18,00), Orthogea Ostuni Br – Giocoleria Virt.Potenza (11/12/16, Ore 18,00), Pag Volley Taviano Le – Raffaele Lamezia Cz (11/12/16, Ore 18,00), M2g Solution Asem Bari – Usd Olimpia Galatina Le (11/12/16, Ore 18,00), Pallavolo Andria Ba Riposa.

Serie B1 Femminile Gir.D

Demo.Co.S Cutrofiano Le – Givova Scafati Sa (11/12/16, Ore 18,00), Luvo Barattoli Arzan.Na – Betitaly V.Maglie Le (10/12/16, Ore 19,30).

Serie B2 Femminile Gir.H

Pol.Cisterna 88 Lt – M2g Solution Asem Bari (10/12/16, Ore 16,30), Riposa – Volley Manfredonia Fg (0, Ore 0), Brindisi-S.Vito Volley – Pvg Bari (11/12/16, Ore 18,00), Grotte Di Castellana Ba – Cav Libera Cerignola Fg (10/12/16, Ore 18,00).

Campionati Regionali

Serie C Femminile Gir. A

Aquila Azzurra Trani – Gima Consulting – Pegaso93 (10/12/2016, Ore 18:30), Asd Polis Corato – Boasorte Volley Barletta (10/12/2016, Ore 18:30), Giardino Del Mago – Pastificio Dibenedetto (10/12/2016, Ore 18:30), Amatori Volley Bari – Cuti Volley (10/12/2016, Ore 18:30), Primadonna Bari Volley – Caffe’ Gallitelli Mont.So (11/12/2016, Ore 18:30), Adriatica Volley – Tecnomaster.Biz Cerignola (11/12/2016, Ore 18:30), U.Pallavolo Asd Modugno – Asd Pall, Apulia Monopoli (11/12/2016, Ore 18:30).

Serie C Femminile Gir. B

Deco Domus Noci – Asd Pallavolo Trepuzzi (10/12/2016, Ore 18:30), Magic- Cutrofiano Project – Talion Volley Tuglie (10/12/2016, Ore 18:30), Edilcostruzioni Spongano – Volley Oria (11/12/2016, Ore 18:30), Asd C.E.S.P.Olimpius – Odontoiat.Spinelliorchidea (11/12/2016, Ore 18:30), Erredi Assicuraz. Taranto – Dream Volley Nardo’ (11/12/2016, Ore 18:30), Appia Project Mesagne – Fratres Castellaneta Tdg (11/12/2016, Ore 18:30), Uisp’80 & Wolken – Edil Nacci G.A. Ostuni (10/12/2016, Ore 18:30).

Serie C Maschile Gir.A

Trivianum Asd – Asd Grumo (10/12/2016, Ore 18:30), Asd Trelicium Supervolley – A.S.D. Pallavolo Gioia (11/12/2016, Ore 18:30), Go Up – Nvv – Pallavolo Molfetta (10/12/2016, Ore 18:30), A.S.D. Volleyball Lucera – Matervolley (10/12/2016, Ore 18:30), Justbritish Volley Bitonto – Ottica Lamusta Trani (10/12/2016, Ore 18:30), Locazione Amica Lucera – Asd Volley Cassano (11/12/2016, Ore 18:30).

Serie C Maschile Gir.B

Vtt Talsano Taranto – Toma Carburanti Ruffano (11/12/2016, Ore 18:30), S.B.V. Galatina A.S.D. – Asd Volley Grottaglie (11/12/2016, Ore 18:30), Perle Di Puglia Casarano – Erredi Assicuraz. Taranto (11/12/2016, Ore 18:30), Vis Squinzano – Sandemetrio Volleyspecchia (11/12/2016, Ore 18:30), Asd Gs Atletico – Libellula Fulgor Tricase (10/12/2016, Ore 18:30), Lecce Volley – Asdr Arre’ Formaggi Turi (10/12/2016, Ore 16:30).

Serie D Femminile Gir.A

Sportlia Volley Bisceglie – Odontoiat.Spinelliorchidea (11/12/2016, Ore 11:00), Gsd Vb Giovinazzo – Dream Volley Nardo’ (10/12/2016, Ore 18:30), Asd Molfetta Volley – Fratres Castellaneta Tdg (10/12/2016, Ore 18:30), Tecno-Switch Newvolleyruvo – Edil Nacci G.A. Ostuni (11/12/2016, Ore 18:30).

Serie D Femminile Gir.B

Justbritish Volley Bitonto – Maxima Volley (11/12/2016, Ore 18:30), Asd Real Volley Conversano – Jet Log Bitonto (10/12/2016, Ore 18:30), Unipolsai & Lippolis Gioia – A.S.D. New Volley Gioia (11/12/2016, Ore 16:00), Atletico Fides Volley – Pianeta Sport A.S.D. (10/12/2016, Ore 18:30).

Serie D Femminile Gir.C

Mesagne Volley – New Volley Torre (10/12/2016, Ore 16:00), Bcc Loco Polcentrostorico – Volley Club Il Podio (10/12/2016, Ore 18:30), Asd Volley Iuvenilia Oria – New Volley Polignano (11/12/2016, Ore 18:30), Vibrotek Volley – A.S.D. Eurovolley S.Elia (11/12/2016, Ore 18:30).

Serie D Femminile Gir.D

Azzurradonne Alessano – Apollonio Vini Copertino (10/12/2016, Ore 18:30), Baldari Group Alixia V. – Parsec 3.26 Volley Ugento (07/12/2016, Ore 20:30), Asd Gap Volley Presicce – Aquospiscine Azzurravolley (10/12/2016, Ore 18:30), Flyblue Volley Taviano – Cta Volley Corigliano (11/12/2016, Ore 18:30).

Serie D Maschile Gir.A

Ottica Vision Amatori Bari – Manzoni Andria (10/12/2016, Ore 21:00), Volley Orsa Boys – Casalvolley Trinitapoli (11/12/2016, Ore 18:30), Palo Sporting Club – Volley Club Manfredonia (10/12/2016, Ore 18:30), Volley Capitanata – S.S.D. Polisportiva Bari (11/12/2016, Ore 18:30), Vini Errico Fenice Volley – A.S.D Modugno Volley (10/12/2016, Ore 21:00).

Serie D Maschile Gir.B

Giugra’-Securitas Ostuni – Synthesis Srl (10/12/2016, Ore 18:30), Bcc Castellana Grotte – Asd Pall. Apulia Monopoli (10/12/2016, Ore 18:30), Tekno Projects Martina – New Volley Polignano (10/12/2016, Ore 18:30), Volley Matera – Scuola & Volley Altamura (10/12/2016, Ore 18:30), Pallavolo Martina Asd – Erredi Assicuraz. Taranto (11/12/2016, Ore 18:30).

Serie D Maschile Gir.C

Andrea Maglie V. Leverano – Esseti Pallavolo Nardo (10/12/2016, Ore 18:30), Bee Tennent’s Grill Lecce – Grecìa Sal. Martignano (10/12/2016, Ore 18:30), New Volley Torre – Ss Annunziata Mesagne (11/12/2016, Ore 18:30), Showy Boys Galatina – A.S.D. Alliste Volley (10/12/2016, Ore 18:30).