Da Delli Noci segnale al mondo civico, Mola e Fornari rispondono: “Verificheremo modalità del confronto”

LECCE – Il segnale lanciato da Alessandro Delli Noci, ex assessore della Giunta Perrone, ad associazioni e mondo civico cittadino viene colto con prontezza da Ernesto Mola e Giuseppe Fornari, già in campo, in vista delle Amministrative 2017 con i progetti “Idea per Lecce” e “Una buona storia per Lecce”.

“Come già affermato in altre circostanze, i nostri sono movimenti orizzontali, che vogliono indicare un percorso programmatico e seminare un nuovo modo di interpretare la politica per giungere ad un cambiamento radicale dell’amministrazione cittadina”, affermano in un comunicato congiunto.

“Sulla base di queste premesse è iniziato un largo confronto e uno sforzo di elaborazione politica che vogliamo far diventare patrimonio comune di tutti. Per questo non possiamo che accogliere positivamente l’apporto di tutte le componenti della società leccese che vorranno condividere il percorso verso la sostituzione del blocco di potere che ha finora governato la città, con una amministrazione trasparente e moderna”, proseguono.

“Non ci sono preclusioni, l’unica discriminante è la volontà di operare per il bene della città, senza personalismi e auto-investiture. Verificheremo, coinvolgendo tutti coloro che stanno già collaborando allo sforzo progettuale dei movimenti civici ‘Idea per Lecce’ e ‘Una buona storia per Lecce’, quali potranno essere le modalità e le occasioni di un confronto sempre più largo e produttivo”, concludono.

Il minimo comun denominatore è, appunto, l’idea del progetto “civico” che parli alla città, che punti sulla partecipazione e sul coinvolgimento del cittadino nelle scelte future, che superi i tradizionali blocchi di potere, che punti a interpretare al meglio i bisogni della città, colmando le molte lacune aperte e dando voce, tra l’altro, alle periferie, alle fasce sociali che si sono sentite escluse. Se il confronto Mola-Fornari-Delli Noci sfocerà in un vero e proprio accordo politico sarà evidente che saranno caduti i tradizionali steccati politico-ideologici e che avrà preso corpo quel progetto trasversale delineato pure nella nota con cui Sergio Blasi annunciava il proprio passo indietro. Mola e Fornari pescano nel centrosinistra, Delli Noci nel centrodestra.

In questo quadro a sembrare sconfitti in partenza – non sul piano dei numeri, ma su quello dei contenuti – sono soprattutto i partiti tradizionali, ancorati a logiche strategiche sentite come lontane dai problemi della città e dei cittadini e spesso inadeguati nel dare risposte ai problemi della vita reale.