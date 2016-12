Tre rapine in mezz’ora, scatta blitz nel campo “Panareo”: due arresti, uno è componente della banda

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Prima Cavallino, poi in sequenza Villa Convento e Novoli. Tre rapine andate a segno nell’arco di pochi minuti in due supermercati ed una farmacia. Azioni fulminee quelle della banda entrata in azione, così come lo sono state le indagini dei carabinieri che nel giro di una notte sono riusciti ad individuare uno dei componenti, tratto in arresto insieme ad un altro giovane straniero.

In manette sono finiti il 26enne montenegrino Senad Saljaj e il 22enne slavo Soni Hjdari, entrambi residenti nel campo “Panareo” dove è scattato ieri il blitz dei militari della compagnia di Lecce e di Campi Salentina. Proprio questo aspetto in comune tra i due ha decretato la sfortuna del più giovane, che è finito nei guai per essere stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, trovata per caso durante una delle perquisizioni scattate nel corso della notte.

La caccia alla banda di rapinatori era scattata subito dopo i tre episodi andati in scena in sequenza. I tre malfattori mercoledì sera nell’arco di 30 minuti hanno preso di mira il supermercato Sidis di Cavallino, la farmacia “Fontò” di Villa Convento e ancora un altro supermercato, il Conad di Novoli.

Modus operandi sempre il medesimo: tutti incappucciati e armati di pistola, hanno raggiunto i vari obiettivi a bordo di una Opel Zafira di colore chiaro, che, mentre due di loro arraffavano il denaro terrorizzando clienti e personale degli esercizi, attendeva fuori a motore acceso con il complice alla guida pronto per la fuga. La scia di crimini realizzata nell’hinterland leccese dalla banda, però, ha lasciato delle tracce e degli indizi troppo evidenti per non essere captati e sfruttati dai carabinieri.

Oltre ai filmati dei sistemi di videosorveglianza che li hanno ripresi in azione, l’inflessione slava nella voce di uno dei rapinatori e un dettaglio di una targa, sono stati i dettagli che hanno fatto davvero la differenza e che hanno subito condotto i militari nel campo alle porte del capoluogo salentino, dove avventurarsi, anche per le forze dell’ordine, non è impresa facile. Coordinati dal comando provinciale di Lecce, i carabinieri della compagnia di Lecce e di Campi Salentina hanno accerchiato la zona dando in breve il via a una serie di controlli e perquisizioni alla ricerca di riscontri ai dati acquisiti.

Conferme che sono subito arrivate quando è stata rinvenuta l‘Opel Zafira di colore grigio scuro, priva di targhe, con cui la banda ha messo a segno le rapine in serie. L’auto è risultata rubata nella giornata del 5 dicembre, quindi due giorni prima delle rapine, ad un cittadino albanese residente a Lecce. In breve è stato individuato e arrestato con l’accusa di rapina in concorso il 26enne Saljaj, identificato come uno dei componenti della banda perché riconosciuto dall’abbigliamento e da alcuni particolari fisici.

Le perquisizioni nel campo Panareo hanno permesso di effettuare anche un secondo arresto, che però non ha nulla a che vedere con la banda delle rapine. I carabinieri hanno ammanettato il 22enne Hajdari, già ai domiciliari, perché durante la perquisizione nella sua abitazione hanno rinvenuto 16 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6,5 grammi e una cartuccia per pistola calibro 7,65. Entrambi sono stati accompagnati nel carcere di Borgo San Nicola. La caccia ai complici del 26enne montenegrino, nel frattempo, prosegue.