Padalino: “E’ arrivato il momento di vincere in casa”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Pasquale Padalino vuole i tre punti per la sfida di domani con la Paganese.

Il tecnico ha chiesto ai suoi senza mezzi termini la vittoria, nella conferenza stampa di questa mattina al Via del Mare. “Sono passati quasi due mesi dall’ultimo successo con il Francavilla – dice il tecnico -. Abbiamo incontrato delle difficoltà nelle utlime partite in casa, a parte il blackout con il Matera quando abbiamo sbagliato completamente partita. A volte siamo stati penalizzati dall’atteggiamento degli avversari, ma poi sta soprattutto a noi trovare contromisure”

“Non è detto che squadra che vince non si cambia – continua Padalino – Anche in passato il risultato della partita precedente non ci ha mai condizionatoDevo dire che a Messina ho avuto risposte positive anche dal nuovo modulo, che peraltro non era una novità assoluta perchè l’avevamo già provato in qualche altra circostanza. E’ una valida alternativa che teniamo in considerazione e sulla quale continueremo a lavorare”.

“La Paganese è una squadra che ha spesso cambiato sistema di gioco – conclude il tecnico -. Nell’ultima partita con il Siracusa hanno fatto il 3-5-2, in altre occasioni si sono disposti in maniera diversa. La Paganese è ben allenata, conosco Grassadonia. E’ uno che non rinuncia al calcio propositivo, ma cura con molta attenzione la fase difensiva. E’ una squadra da tenere in grande considerazione”.