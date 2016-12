“Nuovo equilibrio”: performance di danza sulle note di Bardoscia nella galleria di piazza Mazzini

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La galleria di piazza Mazzini si trasformerà in palcoscenico e ospiterà “Nuovo equilibrio”. L’evento, ideato e prodotto da New Balance Only Store Lecce e SettedìSette, è in programma per sabato 10 dicembre, alle 18.30 e alle 19.30.Qui prenderà vita una performance di danza a cura di Koreoproject, con la direzione artistica di Giorgia Maddamma, che ha come tema portante l’equilibrio ed è accompagnata dal contrabbasso di Marco Bardoscia.

Dieci danzatori provenienti da Francia, Germania, Grecia e Italia balleranno a passo di New Balance e saranno protagonisti di una incursione danzata che legherà a doppio filo il SettedìSette e il punto vendita New Balance.

Durante il pomeriggio del 10, inoltre, presso il bar con cucina in via Oberdan, oltre ad ammirare una mostra dedicata alle calzature New Balance, si potrà ritirare un coupon per degustare un cocktail presso il punto vendita New Balance, a pochi metri, dove è stato allestito un banco bar esclusivo.