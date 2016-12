Novoli, in scena nel weekend “Vania” e “Il fiore azzurro”

Share 0 Share 0 Share 0

NOVOLI (Lecce) – Due spettacoli andranno in scena nel weekend al teatro comunale di Novoli: sabato 10 dicembre, alle 21, Oyes Teatro di Milano presenta “Vania”, mentre domenica sarà la volta de “Il fiore azzurro”.

La riuscitissima riscrittura di Zio Vanja di Anton Cechov dal sapore contemporaneo, racconta le paure, le frustrazioni e il senso di vuoto dei nostri tempi attraverso una drammaturgia originale costruita a partire dai temi e dai personaggi principali di “Zio Vanja”, uno dei capolavori di Anton Cechov. La vicenda si svolge in un paesino di provincia e ruota attorno alla figura del Professore, tenuto in vita da un respiratore artificiale. Non vedremo mai il Professore ma le tragicomiche conseguenze che la sua condizione produce sul resto della “famiglia”: la giovane moglie Elena, il fratello Ivan, la figlia Sonia, il Dottore. Come in “Zio Vanja” anche i personaggi sentono di non vivere la vita che vorrebbero. Ma la spinta al cambiamento deve fare i conti con la paura di invecchiare, le rigidità, i sensi di colpa, il timore di non essere all’altezza.

Ingresso ridotto (under30 e over 65 euro – Fai, Feltrinelli, Agis) 7 euro -Intero 10 euro.

Domenica 11, alle 17.30, andrà in scena “Il fiore azzurro” di Daria Paoletta/Burambò, con l’ultimo appuntamento dedicato alle famiglie prima delle festività natalizie. Ritorna a Novoli Daria Paoletta della compagnia Burambò, con il nuovo spettacolo dove teatro di figura e narrazione concorrono assieme a restituire ai bambini e alle famiglie, una storia popolare tzigana che ha come protagonista Tzigo, un ragazzino rimasto orfano di madre. Il fiore azzurro nasce dalle lacrime del giovane versate alla morte della madre e sarà il suo spirito guida. Tzigo è un pupazzo in gommapiuma (realizzato con maestria da Raffaele Scarimboli, altra anima dei Burambò) di cui l’attrice narra il cammino alla ricerca della felicità e della fortuna. In un continuo gioco di ruoli, la narratrice e il pupazzo attraversano boschi e villaggi, incontrano aiutanti magici e affrontano la terribile strega Muma Padurii. Una narrazione appassionata, divertente, fluida in cui, nel proseguire della storia, Daria apre lo sguardo allo spettatore fino a dialogare con lo stesso.