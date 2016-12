Motor Show di Bologna, buona prova di Silvestri del Casarano Rally Team

Share 0 Share 0 Share 0

BOLOGNA – Una prestazione “sopra le righe” condizionata da un po’ di sfortuna è valsa il quarto posto assoluto in uno dei contesti più attesi e spettacolari della scena sportiva nazionale.

La Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team chiude con un bilancio positivo l’esperienza al Motor Show di Bologna che ha visto andare in scena sulla pista dell’area 48 i protagonisti del Trofeo Italia Rally Terra Yokohama. La compagine diretta da Pierpaolo Carra ha schierato al via Emanuele Silvestri e Tommaso Memmi con il pilota romano che si è particolarmente distinto fornendo una prova grintosa e spettacolare che lo ha portato ad occupare le zone alte della classifica sin dalle prove cronometrate chiuse con la conquista del secondo miglior tempo per poi archiviare la competizione emiliana con un piazzamento ai piedi del podio.

Sfruttando al meglio la potenza e la competitività della Mitsubishi Lancer evo 9 di classe R4 messagli a disposizione dal team DGR Sport ma anche la sua abilità e le sue doti al volante, Silvestri non ha avuto particolari problemi nell’aggiudicarsi il doppio confronto dei quarti di finale che lo ha visto opposto al compagno di colori Tommaso Memmi. In tutte e due le manche il driver laziale è riuscito a imporsi con un margine superiore ai tre secondi. La sfortuna però si è materializzata nel corso della semifinale. Un errore alla prima curva dettato da un eccesso di sicurezza lo ha difatti estromesso dalla lotta per la conquista del primo confronto. La rottura del differenziale anteriore gli ha poi impedito di prendere parte alla seconda manche lasciando via libera a Biolghini che percorrendo in solitaria i due giri si è guadagnato il passaggio del turno.

Complice le condizioni di visibilità ridotta anche per via della nebbia, la finale per il terzo e quarto posto, ha visto il rallysta capitolino alzare il piede ed avere la peggio nel confronto con Donetto, rischiando anche molto nella seconda manche, nel corso della quale ha sfiorato più volte i muretti di delimitazione.

“Purtroppo non sono riuscito ad arrivare in finale perché ho anche commesso qualche errore – ha commentato Silvestri – ho sbagliato a impostare la prima curva e il tempo perso in una gara breve che non concede alcun margine di errore è stato incolmabile. Sono comunque contento del risultato, è stata una giornata divertente e correre al Motor Show regala sempre delle emozioni bellissime”.