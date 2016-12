Metti un Natale a Castellana, il programma del primo weekend

Share 0 Share 0 Share 0

CASTELLANA GROTTE (Bari) – Sabato 10 e domenica 11 primo fine settimana per il ricco calendario di appuntamenti natalizi in città e nel centro storico: tra musica dal vivo, enogastronomia e attività per bambini.

Dopo l’apertura di domenica 4 dicembre e dopo la serata dell’8 dicembre con Beppe Delre Quartet, prosegue il calendario di eventi natalizi “Metti un Natale nel Borgo Antico”, in programma fino al 7 gennaio 2017 nel centro cittadino e nel centro storico di Castellana Grotte. Sette soggetti organizzatori, il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, la partnership con Pacello srl e altre 18 collaborazioni, 33 giorni di apertura, 70 appuntamenti e oltre 100 cose da fare, vedere, vivere, 110 attività partecipanti e facilmente riconoscibili dall’allestimento esterno con una lampada natalizia.

PROGRAMMA SABATO 10 E DOMENICA 11 DICEMBRE

Sabato 10 e domenica 11 dicembre, si replica con un programma particolarmente intenso. Sabato spettacolo di danza a cura di Artinscena di Annalisa Bellini e live music con 4-beaters in largo San Leone Magno dalle ore 21, dj set con Funky Bros in largo Bari dalle ore 21, e musica d’autore con Tra le righe in largo Sant’Onofrio sempre dalle ore 21. In via Angiulli laboratori di degustazione su strudel con panna a cura di Pasticceria San Valentino e distillati a cura di Maiakera. Domenica spettacolo di Danza Aerea a cura di Artinscena di Annalisa Bellini e live music con Agape quartetto d’archi in largo San Leone Magno dalle ore 21, musica dal vivo con Pietro Corbascio jazz quintet in largo Bari dalle ore 21 e con Pepper Duet in largo Sant’Onofrio dalle ore 21. In via Angiulli, 22 laboratorio di degustazione su churros a cura di Pasticceria San Valentino e tisane a cura di Maiakera. Domenica 11 dicembre, infine, proiezione del film “Natale in casa Cupiello” nella sede Pro Loco in via de Consulibus.

NATALE NEL SALOTTO IN PIAZZA GARIBALDI

In piazza Garibaldi per il “Natale nel Salotto” di Confcommercio artisti di strada, giocoleria e spettacolo per bambini a cura di Play Star.

METTI UN NATALE NEL BORGO ANTICO

Atmosfera arricchita da shopping e tradizioni, attività commerciali addobbate a tema e allestimenti natalizi, musica live, enogastronomia e laboratori di degustazione, presepi e presepe vivente, mostre e proiezioni di film, visite nelle chiese del centro storico e letture per bambini. Da largo San Leone Magno a largo Bari, dalle vie del centro storico alle vie del centro cittadino, percorsi con un filo conduttore unico: il Natale in tutte le sue forme. Metti un Natale nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Culturale 1171 l’Origine in collaborazione con Amici del Presepio, Comitato Feste Patronali, Confcommercio Castellana, Culturama, Mars e Pro Loco Castellana Grotte e con il patrocinio di Comune di Castellana Grotte.