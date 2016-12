L’oroscopo di oggi venerdì 9 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Single o meno, Venere oggi ti vuole innamorato, o almeno interessato all’argomento. Recuperata la serenità e l’intesa di coppia per chi vive una relazione stabile (anche se senti che non è proprio tutto chiarito), saranno i single quelli che trarranno più benefici dal favore di Venere. Sensualità ed erotismo per una serata a tinte forti.

TORO – Tutto nella norma per un venerdì che probabilmente per te non indica la fine della settimana. Forse ti hanno comunicato che dovrai lavorare anche nel weekend, forse hai fissato appuntamenti lavorativi che non potevi rimandare. In ogni caso sarà un venerdì di serenità professionale. Oggi sei davvero soddisfatto di quello che fai e dei colleghi con cui lavori.

GEMELLI – Non vedi l’ora che questa settimana finisca, forse perchè speri che la prossima sia migliore di questa o almeno più calma e in ogni caso più gestibile. Oggi intanto, per quanto il lavoro non ti darà cinque minuti di tregua, sei particolarmente disteso, e sei tutto un fermento organizzativo per la serata e per il weekend.

CANCRO – Ma il tuo entusiasmo che fine ha fatto? Oggi sembra che neanche un bagno caldo in una vasca piena di caffè potrebbe darti una sferzata di energia, eppure è venerdì, eppure in questo periodo sei già in fermento per le vicine festività. Prova a fare solo quello di cui hai voglia, ritrova energia ed entusiasmo.

LEONE – Non sarà che questa mania di controllo che ti crea non pochi problemi nella vita di coppia, non ti stia prendendo troppo la mano anche in ambito lavorativo? Una sorta di insurrezione del tuo team di lavoro o dei tuoi colleghi che ti costringeranno a tornare sui tuoi passi e a ridimensionare atteggiamenti eccessivi. E poi ricorda che ‘saper chiedere scusa’ può avere un potere enorme.

VERGINE – La tua intelligenza e la tua capacità di analisi, esaltate da Mercurio, oggi ti faranno mettere a punto un progetto e una soluzione lavorativa che lasceranno a bocca aperta colleghi e superiori. E anche se non sei in pienissima forma, dimostrerai ancora una volta la tua serietà e professionalità. Ricompensa in arrivo.

BILANCIA – Ancora giornatina pesante a causa degli acciacchi di salute. Sarebbe preferibile che tu rimanessi a casa, ma sarà forse indispensabile la tua presenza in ufficio. Dovrai davvero chiamare a raccolta tutte le forze che ti rimangono e forse, cosa che non ami, chiedere aiuto a qualcuno che sarà felice di aiutarti.

SCORPIONE – La settimana volge al termine con qualche nervosismo. Questa volta non è colpa del tuo caratteraccio, ma di chi molto probabilmente non ha rispettato alcune regole base per la convivenza civile, e tu per questo andrai su tutte le furie, a ragione. Certo è che anche in certe situazioni bisogna saper mantenere la calma, poichè è davvero facile passare dalla parte del torto.

SAGITTARIO – Parlare con te o con il muro oggi è la stessa e identica cosa. Assente, anaffettivo, incapace di ascoltare, oggi sei un amico da evitare. Capita a tutti una giornata no, ma oggi tu avrai una sorta di rifiuto per tutto e tutti. Per fortuna la giornata passerà in fretta.

CAPRICORNO – Giornata professionalmente invidiabile. E’ sul fronte personale che le cose potrebbero andar meglio. Riceverai una notizia che non ti aspetti, non proprio positiva. Raccoglierai tutta la forza che è in te, e senza perderti d’animo, con il sostegno di Marte e con grandissima concretezza, penserai subito a cosa fare per poter risolvere o superare una situazione complicata.

ACQUARIO – Oggi Giove ti renderà un filo indifferente a quello che ti accade intorno. Probabilmente è anche una sorta di difesa, un modo per evitare di restare coinvolto in storie e situazioni cui sai di non poter dare alcun contributo. Anche tu hai faccende lavorative e personali da risolvere.

PESCI – Urano si divertirà a giocare con te. Pianeta dell’imprevisto di ogni sorta e genere, si divertirà a crearti qualche contrattempo. Ma non ha fatto i conti con la tua proverbiale calma e matematicità. E anche questa sarà una gran bella giornata!