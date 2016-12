Giovedì di festa per la Mater: Videx ko, 6 punti in due gare

Share 0 Share 0 Share 0

CASTELLANA GROTTE (Bari) – Giovedì di festa e bis vincente per la Materdominivolley.it Castellana Grotte che, nella decima giornata del campionato nazionale serie A2 Unipolsai di pallavolo maschile – girone Blu, batte la Videx Grottazzolina: 3-1 il risultato finale (25-21, 28-30, 25-19, 26-16) e sale in classifica, conquistando il suo secondo successo nel giro di 72 ore (dopo quello sempre casalingo con Civita Castellana).

L’ottimo momento della Materdomini è certificato dai numeri: 8 punti su 12 nelle ultime quattro partite, imbattuta nelle ultime tre gare casalinghe (al PalaGrotte 4 vittorie su 6 giocate). Due vittorie consecutive mancavano al calendario del Castellana da gennaio 2016, 6 punti in due partite addirittura da novembre 2015. E’ un’altra squadra quella che si presenta in campo da un mese a questa parte: è la Mater dei giovani (con l’esordio dei 15enni Catania e Disabato e con le prestazioni dei 17enni Lavia e Gargiulo), è la Mater dei grandi (con Bellei top scorer di giornata con 21 punti, Casoli di nuovo decisivo con 14 sul tabellino e Fiore protagonista nonostante qualche acciacco), è la Mater di Buzzelli (positivo anche contro Grottazzolina), è la Mater del coraggio e delle rivincite dopo un lungo periodo di difficoltà.

I tre punti conquistati con Grottazzolina fanno salire la Materdomini in ottava posizione con 10 punti, superando sia i marchigiani sia Montecchio, ad un solo punto dal Cantù, avversario del prossimo turno (si torna in campo già domenica alle ore 16).

PREPARTITA – Buzzelli in regia, Bellei opposto, Casoli e Fiore (non in ottime condizioni, ma comunque titolare) in banda, Sighinolfi e Scopelliti al centro, Primavera e Catania liberi: mister Fanizza presenta la stessa Materdomini vincente con Civita Castellana. Cecato al palleggio, Cester opposto, Paris e Sideri schiacciatori, Tommassetti e Salgado centrali, Gabbanelli libero: così all’inizio il Grottazzolina di mister Ortenzi che deve ancora rinunciare al suo opposto titolare Moretti e alla banda Vecchi.

CRONACA – Tre di Bellei (uno a muro), due difese di Buzzelli e il block out di Casoli per il 6-0 iniziale dei pugliesi. Grottazzolina rientra fino al 9-6 con l’ace di Cester, Castellana si rimette in moto con il block out di Fiore (11-7). Bellei guida i gialloblù nella parte centrale del set: suo il tocco d’astuzia per il 18-13. L’ace di Fiore (21-15) prima di quattro errori gratuiti Mater che portano la Videx sul 22-20. Doppio Casoli per rimettere le cose a posto (24-20), l’errore di Cester dai nove metri per il 25-21.

La Videx ricomincia col piede giusto e va fino al 2-4 poi l’ace di Bellei e i due di Fiore (uno di bilanciere) per l’8-7 che riporta avanti la Mater. Bellei e Cester mantengono l’equilibrio, Scopelliti e Salgado spingono dal centro: 14-14. Due di Casoli, il block out di Cester e l’ace di Buzzelli per il 19-18 che apre un finale intenso. Time out Grottazzolina con ricaduta positiva: Paris e due errori Mater per il 19-21. Time out Castellana con effetto simile, ma non abbastanza: Scopelliti per il 21-22. Paris in block out per il 22-24: Sighinolfi annulla il primo set ball, l’invasione di Salgado neutralizza anche il secondo (24-24). Salgado e Sighinolfi si cancellano dal centro (25-25), Sideri e Bellei fanno lo stesso dal lato (26-26). Grottazzolina la vince a muro: cancellato da Tomassetti il primo set ball Mater (28-28), tocca a Cester chiudere alla quinta occasione. 28-30.

Si riparte con Lavia per Fiore in banda. L’ace di Casoli per il primo break di un inizio estremamente equilibrato (9-7). Dentro anche Gargiulo per Sighinolfi. La Mater si appoggia ancora al suo capitano e Gargiulo è attento a muro su una palla vagante: 16-14. Fanizza azzecca il video check (17-14), Lavia difende e attacca (19-16): la Mater sembra averne di più. E il contributo più decisivo arriva dai due classe 1999: Lavia a tutto braccio due volte e Gargiulo a muro due volte per il 24-16. L’ace fortunato di Cester per una Videx che non molla (24-19), il fallo in palleggio di Paris per una Mater che chiude il set sul 25-19.

Si riparte con Gargiulo e Lavia dall’inizio e con i tre punti di Bellei che portano avanti la Mater sul 6-2. Scatenato l’opposto veronese nel quarto set: Bellei, Casoli e Gargiulo in un break lunghissimo fino al 13-6. A metà set lunga pausa per problemi con il segnapunti elettronico: i dieci minuti di attesa non raffreddano né Bellei (diagonale per il 14-8) nè Lavia (parallela per il 15-10 e block out per il 16-11) né la Mater. Muro di Buzzelli e diagonale di Casoli per il 22-15: va tutto bene al Castellana. Due difese di fila per Bellei, pipe senza pensarci troppo di Lavia e muro di Casoli: sul 24-15 le palle match sono addirittura nove. L’errore in battuta di Cecato apre la festa sul 25-20.

TABELLINO: Materdominivolley.it Castellana Grotte – Videx Grottazzolina 3-1. 25-21 (27’), 28-30 (35’), 25-19 (25’), 25-16 (32’)

Castellana Grotte: Buzzelli 3, Fiore 6, Scopelliti 6, Bellei 21, Casoli 14, Sighinolfi 5, Primavera (L), Catania (L), Disabato, Lavia 9, Gargiulo 6. ne Longo, Losco.

All. Fanizza, II all. Castiglia, assistente all. D’Alessandro, scout Pastore.

Battute vincenti/errate: 6/13

Muri: 14

Ricezione positiva/perfetta: 61/39. Attacco: 44

Errori gratuiti: 9 att / 13 ric

Grottazzolina: Cecato 1, Sideri 12, Tommassetti 9, Cester 18, Paris 7, Salgado 8, Gabbanelli (L), Brandi 1, Pison, Fiori 2. ne Vecchi E.

All. Ortenzi, II all. Cruciani, assistente all. Tegazi, scout Piozzi e Rutilli

Battute vincenti/errate: 2/17

Muri: 13

Ricezione positiva/perfetta: 43/29. Attacco: 35

Errori gratuiti: 15 att / 10 ric

Arbitri: Giuseppe Di Blasi di Roma, Maurina Sessolo di Treviso.