Estetica oncologica, apre a Lequile il centro “StellBeauty”

LEQUILE – Trattamenti estetici complementari, per restituire un sorriso ai malati oncologici. Con quest’obiettivo Stefania Greco dà inizio alla sua avventura con “StellBeauty”, il nuovo centro benessere, da lei diretto, con lo scopo di presentare e mettere a disposizione del cliente numerose tecniche innovative studiate per superare i canoni dell’estetica tradizionale.

La struttura, che sorge in via Leonardo Da Vinci, 36 a Lequile, sarà inaugurata sabato 10 dicembre, alle ore 19.30.

Stefania Greco nel 2015 ha frequentato un master di laurea in Tecniche Estetiche all’Università di Ferrara, ma per lei non era abbastanza, così, per ottenere una preparazione a 360 gradi ed essere formata per affrontare qualunque tipo di problematica estetica decide, nel 2016, di specializzarsi in estetica oncologica, trucco permanente e micro pigmentazione medica.

La sua continua formazione ed esperienza si sintetizzano in quello che sarà il suo centro benessere; a StellBeauty, infatti, si potrà garantire una migliore qualità della vita grazie ai trattamenti eseguiti, dediti ad aiutare i pazienti ad affrontare anche le conseguenze della terapia oncologica. La titolare e il suo staff sostengono che, la valenza psicologica della cura estetica nell’affrontare una malattia terribile e temibile, come quella del cancro, è un tassello da non sottovalutare nella riabilitazione del soggetto malato.

Può sembrare strano, infatti, ma il paziente a primo impatto è turbato e spaventato soprattutto dagli effetti che la malattia potrebbe avere sull’aspetto fisico, che di conseguenza si ripercuotono sulla percezione di sé e sulla vita sociale di ciascuno. Ciò non farà altro che indebolire l’individuo con successive ripercussioni sulla malattia.

Stefania Greco dà così vita ad un sostegno fisico e psicologico, perché il suo motto è: “Dietro ogni traguardo c’è una nuova partenza. Dietro ogni risultato c’è una nuova sfida”, come diceva Madre Teresa di Calcutta. Il centro StellBeauty offre al cliente/paziente l’opportunità di usufruire di una vasta gamma di servizi, alcuni dei quali sono effettuati con la collaborazione di personale medico: epilazione, manicure e pedicure, trattamento viso, trattamento corpo, massaggi/trattamenti, make up, smalto gel, semipermanente, ricostruzione, refill, extension ciglia.

Appuntamento, quindi, sabato 10 dicembre con l’inaugurazione di StellBeauty, per la cura del benessere psicologico dell’individuo, il primo passo per il raggiungimento della salute fisica.