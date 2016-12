Clima natalizio in Piazza sant’Oronzo: inaugurato il Presepe nell’Anfiteatro

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Anche quest’anno piazza Sant’Oronzo, cuore della città di Lecce, indossa la tradizionale veste natalizia, con il sempre suggestivo presepe posizionato nell’Anfiteatro romano.

L’inaugurazione ieri sera con la benedizione di mons. Giancarlo Politi, e poi l’accensione ufficiale con tanto di stella cometa. Il presepe è stato realizzato con l’utilizzo di scarti e riutilizzo di materiali, come la posidonia della darsena di San Cataldo – da cui è stato ricavato il terriccio – e poi ancora tufi e pietre, prodotti delle operazioni di diserbo meccanico e delle potature. Il tutto per ricreare gli elementi tradizionali del paesaggio salentino. L’allestimento è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di diverse ditte locali.

Installato anche quest’anno un efficiente sistema di videosorveglianza – ottenuto a costo zero per le casse comunali per prevenire il furto del bambinello, tradizione che si è perpetuata per alcuni anni ad opera di qualche incivile. Inoltre, come reso noto dall’assessore Andrea Guido, anche quest’anno si è deciso di posizionare una pedana per rendere accessibile l’opera anche ai diversamente abili che, per varie ragioni, non riescono ad affacciarsi dalla balaustra in pietra che circonda il fossato.

Ma la vera novità di quest’anno è rappresentata dalla proiezione sui palazzi circostanti di un’immagine sacra, predisposta dall’Assessorato e dagli Uffici del Settore Ambiente, voluta da tutta la Giunta Comunale.

“Un modo semplice e suggestivo – ha commentato l’esponente della Giunta Perrone – per augurare la pace e la serenità e per far riflettere a tutti sul senso vero, antico e immutabile del Santo Natale, al di là degli alberi decorati, dei doni, della tombola, delle carte, del pranzo e dei vari cenoni”.