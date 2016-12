Astragali teatro, al Paisiello due appuntamenti. Ospite Roberto Tessari

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Due appuntamenti al teatro Paisiello di Lecce a cura di Astragali teatro. Il primo è in programma mercoledì 14 dicembre, alle ore 19: dal palco del teatro leccese dialogherà Roberto Tessari su “L’oscenità”.

All’origine del teatro miti e leggende che interessano tanto l’Occidente quanto l’Oriente. Lungo questa ipotesi il drammaturgo, critico e studioso di teatro di fama internazionale Roberto Tessari segue le tracce dei miti di Baubo e di Uzume. Il primo fa riferimento alle differenti versioni dell’episodio relativo alle vicissitudini vissute da Demetra nel territorio di Eleusi alla ricerca di Persefone: disperata per la scomparsa della figlia, Demetra incontra l’ancella Baubo, che davanti a lei esibisce il sesso nudo in un gioco osceno-grottesco, riuscendo così a distoglierla dal suo lutto, e a farla ridere. Confrontando il mito shintoista di Uzume e il mito di Baubo-Demetra, Tessari avanza l’ipotesi inedita che, come nel primo gli uomini di teatro giapponese riconobbero il momento di nascita del No, così nel secondo potrebbe essere individuato un perduto mito di origine del teatro comico occidentale. Poiché questo teatro, nel suo sviluppo storico, ha inteso porre in primo piano il valore artistico della parola scritta (e della logica che distingue la parola scritta), il mito di Baubo – tutto fondato sulla comicità che scaturisce dal solo gesto fisico – sarebbe stato estromesso dalle considerazioni sul mondo dello spettacolo, e confinato nel segreto del rito iniziatico eleusino.

Giovedì 15 dicembre, alle 20, andrà in scena “Le donne di Pirandello” a cura di Astràgali Teatro, per la regia di Fabio Tolledi. Sul palco le attrici Lenia Gadaleta, Roberta Quarta e Simonetta Rotundo. La rappresentazione tratta il femminile nell’opera di Luigi Pirandello. Mogli, attrici, madri, amanti: donne sole, schiacciate, isolate ma che, tuttavia, non rinunciano allo svelamento della falsità delle convezioni sociali né, tanto meno, al cambiamento. E benché alla fine risultino sconfitte, con la loro stessa parabola esistenziale riescono a smascherare l’ipocrisia dell’uomo, costringendolo a guardare la propria ambiguità e debolezza. In una scena scarna, essenziale, lo spettacolo vede in scena tre donne. Una galleria di voci e volti femminili in cui si snodano i temi presenti nell’intera riflessione pirandelliana: la ricerca di ciò che ciascuno è veramente e di ciò che invece appare (Trovarsi); la pazzia come faccia della verità inconfessabile e lo smascheramento della finzione sociale (Il berretto a sonagli); il tema in chiave umoristica della verità inafferrabile (Così è (se vi pare)). E poi due ritratti femminili indimenticabili: L’amica delle mogli e La favola del figlio cambiato.

La presentazione dello spettacolo sarà, eccezionalmente, preceduta da una introduzione di Roberto Tessari sul teatro pirandelliano, in programma alle ore 18.30.

Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Per info: teatro@astragali.org – 0832.306194 / 320.9168440