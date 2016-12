Accende il fornello per preparare il caffè e parte una fiammata: ustionata 78enne

Share 0 Share 0 Share 0

TAURISANO (Lecce) – Accende il fornello per preparare la colazione e viene investita da una fiammata. Ha riportato ustioni di primo grado sul corpo la 78enne vittima di un incidente domestico avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina a Taurisano in via Leopardi.

La malcapitata è stata condotta in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto per soccorrerla insieme ai vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’anziana padrona di casa come ogni mattina stesse armeggiando con i fornelli per preparare il caffè. D’un tratto una fiammata sarebbe partita dalla bombola a gpl che alimenta la cucina, travolgendola e generando uno scoppio molto forte la cui onda d’urto ha anche sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione. Il boato è stato udito dai vicini di casa che hanno subito lanciato l’allarme.

Dai primi rilievi è emerso che a dar vita all’esplosione sarebbe stata l’aria satura di gas, che, all’accensione del fornello, ha dato vita al dramma. Sarebbe stata proprio l’anziana, che vive sola, a lasciare inavvertitamente il gas aperto. Una disattenzione che poteva costarle molto cara.

I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e l’abitazione, la cui stabilità, in base alla valutazione effettuata dai tecnici, non sarebbe stata compromessa. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Taurisano, diretti dal vicequestore aggiunto Salvatore Federico. L’anziana è stata condotta all’ospedale “Ferrari” di Casarano dove i medici la stanno sottoponendo a tutte le cure e gli accertamenti del caso. Ha riportato diverse ustioni di primo grado sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Più gravi sono state invece le ustioni riportate ieri mattina da un bimbo di 8 anni, anch’esso rimasto vittima di un pauroso incidente domestico. Il piccolo, figlio di una famiglia di Galatone, è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Perrino” di Brindisi nel centro grandi ustionati. Il drammatico episodio si è consumato intorno alle 6.30 tra le mura della sua casa, in via San Leonardo.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che il bimbo si sia avvicinato troppo alla stufa a gas accesa, senza accorgersi del rischio che correva. La fiamma ha colpito il suo pigiama che ha subito preso fuoco. Attimi di terrore puro per il piccolo ma anche per i genitori che hanno subito cercato di intervenire per estinguere le fiamme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che l’hanno trasportato a sirene spiegate all’ospedale brindisino. Il bimbo ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Galatone.