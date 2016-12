Ztl h24, Mola: “Referendum mancato a Lecce. E per il traffico si va avanti con soluzioni tampone”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – A Lecce il 4 dicembre si sarebbe dovuto svolgere anche il referendum propositivo per l’estensione della ZTL h24: a ricordarlo Ernesto Mola a nome del Forum ‘La Salute in tutte le Politiche’, una delle 19 associazioni che hanno promosso la raccolta delle firme.

“Più di 3000 cittadini – sottolinea – avevano sostenuto la proposta, ritenendo che potesse contribuire a ridurre il traffico delle automobili e a rendere l’aria del centro cittadino più respirabile. Il referendum non si è potuto celebrare perché il Comune di Lecce manca di un regolamento attuativo dello Statuto comunale e il Ministero dell’Interno ha bloccato qualunque iniziativa di questo tipo”.

A suo avviso, una cosa “grave”, ma “ancora più grave”, a suo avviso, è il fatto che, dopo il pronunciamento del Ministero dell’Interno del 7 agosto scorso, “l’amministrazione comunale non abbia sentito l’impellente dovere di portare l’argomento in Consiglio per una rapida approvazione del regolamento”.

Il Ministero dell’Interno infatti, in seguito ad una richiesta di parere da parte del Sindaco dopo che le firme erano già state depositate in Comune, si era esplicitamente pronunciato contro la possibilità di tenere il referendum senza un regolamento che chiarisse con chiarezza l’iter da seguire: neanche la raccolta delle firme avrebbe potuto avere inizio.

Intanto, i problemi del traffico permangono. “Si va avanti con provvedimenti tampone, come nel caso delle prossime festività natalizie. Interventi provvisori che non possono mai dare i risultati sperati perché le persone che vivono a Lecce o che vengono dai paesi vicini non hanno il tempo di memorizzarli. Le abitudini hanno bisogno di tempo per essere modificate”, rileva Mola.

“Lecce non ha ancora un piano per la mobilità, tante volte promesso dall’amministrazione ma mai attuato” aggiunge, evidenziando come sia necessario affrontare in un’ottica di sistema tutti i problemi relativi a tale settore, ovvero “trasporti pubblici degni di questo nome, collegamenti efficaci con i comuni dell’hinterland, parcheggi di scambio alla periferia, spostamento dei parcheggi dalla strada alle strutture adeguate, piano della ciclabilità, estensione della ZTL. Lecce, per la sua dimensione e per la sua bellezza, può essere una città a misura d’uomo. Offrendo misure di mobilità alternativa possiamo fare in modo che le persone rinuncino volentieri alle scatole di latta e vivano la città nei tempi e nei modi di una vita sana”.

Del resto, il problema del traffico in città è anche un fatto di civiltà e buon senso: i leccesi, si sa, non sono propensi a lasciare la propria auto a casa. Tuttavia, è il ragionamento di Mola, offrendo servizi adeguati ai tempi, magari anche la mentalità comune potrebbe avviarsi in un’altra direzione.