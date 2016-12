Asl-Procura contro la violenza sulle donne. E all’ospedale di Gallipoli arriva il “codice rosa”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un percorso comune e condiviso per combattere e debellare la violenza sulle donne.

Il Protocollo d’intesa siglato oggi pomeriggio dal direttore generale della Asl Lecce, Silvana Melli, dal procuratore della Repubblica Cataldo Motta, dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dal medico legale Alberto Tortorella, responsabile Unità Operativa Rischio Clinico della Asl Lecce, rappresenta un passo concreto per contrastare un fenomeno che l’Oms ha definito “il più grande problema di diritti umani violati e di salute pubblica nel mondo”.

Per Silvana Melli “è stata fissata una base solida su cui, nel prossimo futuro, potrà essere realizzata la Rete Territoriale Antiviolenza, il sistema complesso che metterà in connessione istituzioni, Forze dell’Ordine, Centri Antiviolenza e privato sociale per affrontare e gestire ogni tipo di violenza contro le fragilità: donne, anziani, minori, disabili, omosessuali. Per far questo, l’Asl comincerà con il rafforzare la propria rete aziendale, coinvolgendo i dipartimenti che si occupano di dipendenze patologiche e salute mentale e puntando su un importante piano di formazione del personale”.

Il procuratore Cataldo Motta ha sottolineato l’importanza di una “regolamentazione attenta e dettagliata, con una visione non disgiunta dalle esigenze di tipo giudiziario sottese alla materia della violenza sulle donne”. Il valore del protocollo, per Elsa Valeria Mignone, coordinatrice del Pool di Tutela delle fasce deboli “è altissimo, perché rappresenta un tesoro per chi poi si occuperà di fare le indagini, elemento indispensabile per l’acquisizione di dati e informazioni da usare in dibattimento”. Cruciale sarà anche “il ruolo dei medici di base e dei pediatri”, come ha rimarcato Alberto Tortorella”.

A seguito del protocollo, l’Asl Lecce ha accelerato l’allestimento, in questa prima fase all’interno dell’Ospedale di Gallipoli e poi anche in altri presidi, di una stanza dedicata per l’assistenza e le prime cure nelle ipotesi di supposti casi di violenza sulle donne, adulte o minori, in stretto collegamento con l’Autorità Giudiziaria. E’ il cosiddetto “codice rosa”, percorso specifico all’interno del Pronto soccorso, in cui la vittima sarà ascoltata, informata e indirizzata, sempre nella massima riservatezza rispetto agli altri ambienti.

Dal punto di vista operativo, la procedura si applicherà all’interno delle strutture di Pronto Soccorso, nelle Unità operative di Ostetricia-Ginecologia, nei Servizi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), negli Ambulatori Aziendali e sarà adottata, per quanto di competenza, da tutti i livelli di responsabilità degli stessi. Tutte le vittime, adulti e minori, che riferiranno un racconto di violenza sessuale dovranno essere trattati nel rispetto del Protocollo. In particolare, l’approccio a un minore che si sospetta essere vittima di violenza dovrà essere integrato in ogni caso dalla presenza dello psicologo e dello specialista pediatra, previo preventivo indirizzo del Pubblico Ministero di turno.