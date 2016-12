Referendum, Dantes (Possibile): “Vittoria di chi ha lavorato nel merito, gli ultra del sì si fermino a respirare”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Consiglio agli ultrà del ‘Sì’ di fermarsi un attimo e di respirare. Senza rancore, che non fa loro bene”. La sollecitazione viene dal responsabile di Possibi-Le Lecce Diego Dantes, che analizza il voto referendario e dà la sua interpretazione su quanto avvenuto.

La partecipazione, innanzitutto, “uno schiaffo a chi, occupandosi di politica, cerca volutamente di creare divisioni, di spaccare il Paese. Specialmente su temi come quello della riforma costituzionale”, afferma.

Poi, la constatazione che a bocciare la riforma sono stati soprattutto gli under 35, “generazione che nel silenzio generale e probabilmente con la sola rappresentanza sindacale al loro fianco (è evidente la crisi della rappresentanza politica), sta annegando tra voucher, precarietà, disoccupazione, lavoro sottopagato o addirittura non pagato”.

Quindi, la riflessione sul fatto che il fronte del ‘no’ – l’accozzaglia, secondo la definizione di Renzi – “non era una coalizione di governo. Non lo era prima del voto, non lo sarà oggi”. Del resto, sottolinea Dantes, “il dimissionario Renzi governava con Verdini, Casini, l’onnipresente Alfano. Le larghe (larghissime) e lunghe (lunghissime) intese sembrano aver assopito la lucidità politica di molti. Come se non si potesse creare un’alternativa a quello che ci veniva raccontato. E’ il governo di Renzi che godeva, con questo tentativo di riforma, del consenso di Marchionne e di Confindustria. Il No è stato uno schiaffo al governo attuale, non una proposta di Governo del Paese”.

Altro passaggio, quello relativo alla conferenza stampa con cui Renzi – la voce rotta dall’emozione in più momenti – ha annunciato le dimissioni. Un intervento con una “pecca enorme”, secondo Dantes, ovvero “volersi arrogantemente intestare il 40% del sì e addossare le responsabilità di Governo al fronte del ‘no”. Tutto questo dopo le “riforme approvate a colpi di maggioranza (e talvolta con la fiducia), tagliando le gambe al dibattito parlamentare e alla condivisione”.

“E non si dica – aggiunge l’esponente civatiano – che la vittoria è di Salvini, Brunetta, Grillo, anche se loro cercheranno di intestarsela, magari con gli stessi toni volgari che il fronte del sì non ha certamente lesinato. La vittoria del no è esclusivamente di tutti coloro che hanno, con sforzo e perseveranza, lavorato da mesi nel merito, di tutti coloro che, con diverse ragioni, avevano in mente un metodo diverso per aggiornare la Costituzione”. Tra questi, “il Comitato del No, dell’Anpi, della Cgil, di Possibile, di Sinistra Italiana, del movimento NO TRIV e di decine e decine di docenti universitari”.