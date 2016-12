Prestito della speranza a pakistano, Ncs: “Prima gli italiani”. FdI-An: “Tutti possono accedere a un fido”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Sull’immigrazione, alla tradizionale dialettica destra-sinistra, si affianca ora quella tutta interna alla stessa destra. Accade a Lecce.

Tutto nasce dal sogno realizzato del 26enne pakistano Quasim Hasnain, che ha potuto trasformare le sue aspettative imprenditoriali in realtà grazie al “prestito della speranza”. L’iniziativa è stata lanciata a livello nazionale nel 2013 da Cei e Caritas (in collaborazione con Banca Prossima e Banca Intesa). Qasim Hasnain, che vive in Salento da due anni e mezzo, ha ottenuto dalla Diocesi di Lecce la garanzia per avere dalle banche un prestito da 10mila euro per avviare il suo negozio, specializzato nella vendita di schede telefoniche internazionali e articoli di cancelleria.

L’attività è stata inaugurata ieri mattina, alla presenza dell’arcivescovo di Lecce, monsignor Domenico D’Ambrosio, del sindaco della città Paolo Perrone e di due rappresentanti di Fratelli d’Italia, il capogruppo in consiglio comunale Pierpaolo Signore e il delegato regionale per l’Immigrazione, Cristian Karim Benvenuto, leccese convertito all’Islam. “La Chiesa accoglie tutti”, ha spiegato l’arcivescovo.

A Noi con Salvini, però, la cosa ha il sapore di un “atto buonista perpetrato a discapito degli italiani”. “Ancora una volta assistiamo, attoniti, alla strafottenza che le istituzioni hanno nei confronti dei cittadini leccesi, delle loro necessità e dei loro reali bisogni. Peraltro, parimenti aberrante, è l’oggetto del finanziamento: un bazar pakistano. Una attività commerciale che non solo non propone nulla di innovativo o positivo per la città ma che ha ricadute tutt’altro che positive sul tessuto cittadino sia in termini ordine pubblico e decoro sia in termini di concorrenza con i competitor italiani” dichiara con enfasi Mario Spagnolo, segretario cittadino di Ncs, il cui pensiero è in linea con quanto espresso a livello provinciale dal segretario Leonardo Calò.

“Per non parlare poi del luogo ove verrà ubicata l’attività (via D. Birago – quartiere Rudiae/Ferrovia) una zona di Lecce già vittima di degrado e che già subisce abbondantemente le storture di questa integrazione”, aggiunge. Il numero uno locale di Ncs, quindi, spiega che il partito “rifiuta questa politica rimarcando il sostegno al piccolo commercio, alla imprenditoria leccese, ai giovani imprenditori che, tra mille difficoltà e nell’indifferenza delle istituzioni, continuano a lavorare, a dare lavoro ed arricchire questa città e questo Paese”.

A stretto giro arriva la replica di Giovanni De Luca, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, partito che ha seguito la vicenda da vicino.

“Noi con Savini, che a volte ragiona con le logiche del pregiudizio, ha probabilmente una scarsa informazione sull’iniziativa imprenditoriale di un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia e quindi, non un profugo”, rileva. Inoltre, “il bazar erroneamente additato da Noi con Salvini è un’attività multiservizi quali Internet e servizi di telefonia. E’ iscritta presso la Camera di Commercio, ma soprattutto è sottoposta al rischio d’impresa individuale, beneficiaria di un fido non a fondo perduto e da restituire con interessi bancari al quale, senza distinzione di sesso, religione e razza, possono accedere indistintamente gli aventi requisiti. Nulla di più”.

Nessun trattamento di favore, dunque, nessuna corsia preferenziale. Per De Luca, si tratta “da un punto di vista politico, di una azione lodevole di uno straniero regolare che individua nelle leggi italiane e nella via dell’onestà una possibilità di riscatto, di dignità e di benessere”. Un esempio, insomma, “di buona integrazione”. “Non accettiamo l’immigrazione selvaggia e incontrollata voluta da Alfano & co, ma gli stranieri che rispettano le nostre leggi, la nostra cultura e le nostre regole di vita devono poter usufruire di politiche d’integrazione serie e mirate. Grazie al Dipartimento di Puglia sulle Politiche dell’Immigrazione e dell’Integrazione di Fratelli d’Italia AN, Karim Benvenuto”, la dichiarazione su facebook di Pierpaolo Signore, coordinatore provinciale e dirigente nazionale di FdI-An.