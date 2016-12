Vuole costringere ex moglie a riprendere la relazione e la molesta per mesi: arrestato

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Perseguitate, minacciate, ricattate. Costrette a vivere nel terrore perenne e a cambiare abitudini di vita per non trovarsi sempre a fare i conti con una presenza ingombrante, indesiderata e che, anche se respinta più volte in tutti i modi possibili, continua a rappresentare la causa di una vita da incubo.

Con questo devono avere a che fare ogni giorno le migliaia di vittime di stalking. Solo in alcuni casi, che diventano sempre di più, la loro battaglia quotidiana con la paura e il terrore termina con un lieto fine grazie all’intervento delle forze dell’ordine. E’ il caso, questo, di una donna leccese, l’ultima vittima di molestie in ordine di tempo, che ieri ha visto terminare in manette il suo ex marito che la perseguitava. A distanza di 24 ore scatta il secondo arresto di uno stalker a Lecce.

Questa volta a finire nei guai è stato un 54enne, tratto in arresto dagli agenti della squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria sulla scorta dei risultati di un’accurata e approfondita indagine. A dare il via alle molestie dell’uomo nei confronti dell’ex compagna il solito episodio scatenante: la fine della loro relazione, voluta dalla donna proprio per il suo carattere, definito dalla vittima irascibile e violento.

Così circa nove mesi fa ha avuto inizio il suo incubo ad occhi aperti. Appostamenti sotto casa, minacce di morte, persino atti di autolesionismo per muovere a compassione la donna ed indurla a riallacciare la relazione con lui. In alcune occasioni il 56enne ha anche seguito la sua vittima in auto, per poi lanciarsi in una guida spericolata per terrorizzarla, mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada oltre alla loro. Si da subito la donna ha cercato protezione nelle forze dell’ordine, denunciando alla polizia tutti gli episodi di molestie.

La malcapitata ha raccontato agli agenti del comportamento vessatorio dell’ex, finalizzato a costringerla a riprendere la loro relazione con azioni intimidatorie. Tra queste anche le varie occasioni in cui l’uomo ha tentato di entrare nella sua abitazione, cercando di sfondare la porta d’ingresso. Lo scorso maggio lo stalker, proprio a causa dei ripetuti episodi di molestie, aveva anche ricevuto l’ammonimento del Questore di Lecce. Questo però non è bastato a fermarlo.

E sono state proprio la continua ostinazione dell’uomo e lo stato di prostrazione e terrore della vittima, costretta a cambiare le sue abitudini di vita e a vivere nel costante timore che potesse accaderle qualcosa di grave, ad indurre l’autorità giudiziaria ad adottare una misura più dura nei confronti del 56enne.

Tratto in arresto dalla polizia, l’uomo è stato confinato ai domiciliari nella sua abitazione, da cui ora sarà costretto a non muoversi.