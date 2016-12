Nardò 365: sul palco di piazza Salandra la musica di Raffaele Casarano, Mirko Signorile e Paola Turci

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Una serata all’insegna della buona musica per dare il via al lungo ponte dell’Immacolata. Nella suggestiva cornice di piazza Salandra a Nardò questa sera, mercoledì 7 dicembre, dalle 21, si terrà l’unica data in Puglia del concerto di Raffaele Casarano e Mirko Signorile, con la partecipazione come ospite speciale della cantante Paola Turci.

Lo spettacolo è l’appuntamento più atteso del programma di “Nardò 365”, la mini-rassegna lanciata dall’amministrazione comunale per il lungo ponte dell’Immacolata, che prevede una serie di eventi per i giorni che vanno dal 7 all’11 dicembre. Il trio d’eccezione porterà sul palco un magico incrocio di melodie date dal sassofono di Casarano, dal pianoforte di Signorile e dalla voce e dalla chitarra di Paola Turci per dare vita ad un grande spettacolo, un intreccio di emozioni e musica d’autore per una serata da non perdere.

La collaborazione tra Paola Turci e i due affermati jazzisti è nata in maniera spontanea, tra l’incanto e la suggestione di qualche concerto (ultimi quelli di Bari in Jazz 2016 e Brindisi), ed è diventata un progetto concreto e duraturo nel tempo. La cantautrice romana è reduce dall’album antologico Io Sono, uscito nell’aprile 2015 ed entrato subito in classifica tra i dieci album più venduti in Italia, con il quale ha celebrato i suoi trent’anni di carriera artistica, affiancando a tre brani inediti dodici canzoni del suo repertorio completamente rivisitate in chiave acustico-elettronica.

Con lei sul palco di piazza Salandra due grandi nomi pugliesi della musica, Raffaele Casarano, uno dei sassofonisti più in vista della scena jazz italiana e internazionale, e Mirko Signorile, pianista tra i più raffinati e ispirati con la sua elegante espressività, la passione e la purezza del suo talento. Dopo anni di collaborazione nel quartetto Locomotive, i due si muovono adesso su equilibri perfetti ed efficaci e con un’intesa musicale profonda, che non conosce quasi paragoni, tanto da rendere questa piccola formazione una delle più amate e richieste in Italia.

La loro musica ripercorre ed enfatizza la “quiete”, la poetica e la profondità degli ultimi dischi firmati da Casarano, che la presenza del pianista (Noé e il più recente Medina, entrambi pubblicati dalla Tuk Music di Paolo Fresu) arricchisce e rinnova di composizioni inedite e passaggi improvvisati. Un tessuto sonoro fatto di ombre, chiaroscuri, pause, atmosfere del sogno, capace di creare una dimensione intima e domestica, un “sud” ideale che resta sullo sfondo e di tanto in tanto torna a essere il protagonista assoluto. Una sintonia indefinibile, una musica magica che ha a che fare con la bellezza emotiva di viaggi fatti di note, che lasciano il segno con leggerezza e pace. Viaggi intrisi di sentimenti e caratterizzati dalla curiosità di esplorare sempre nuovi linguaggi e nuove idee.