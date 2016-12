L’oroscopo di oggi mercoledì 7 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Il buongiorno non si vede dal mattino. Appena sveglio lo scontro con il partner sarà inevitabile, soprattutto per chi vive sotto lo stesso tetto. Qualche rancore irrisolto la sera prima, oggi diventerà un vero e proprio campo di battaglia. Peccato che da entrambe le parti si diranno cose che forse non si pensano del tutto. In cuor tuo però, sai di meritarle. A te capire se vale la pena cambiare o cercare di migliorarsi per una persona cui tieni.

TORO – Ti piacerebbe avere ancora 16 anni, quando forse per recuperare il rapporto di coppia bastava una lettera, un sms, un piccolo gesto carino. Ora che sei adulto tutto sembra più complesso. Oggi imparerai che ti basta poco per rendere felice il partner, imparerai che mettere da parte il tuo egoismo non è poi così difficile. Questa sera potresti essere vittima di un malanno di stagione.

GEMELLI – La stanchezza non manca, molto probabilmente stai dormendo poco, il minimo sindacabile, stai facendo orari di lavoro che per tanti sarebbero disumani, eppure sei fresco e ottimista, disteso e concentrato come chi ha appena dormito dodici ore contro le tue quattro. Mercurio ti conferisce, oggi più che mai, intelligenza brillante ed empatia relazionale fuori dal comune.

CANCRO – All’apparenza oggi tutto andrà benone, in realtà stai seminando non poco scontento intorno a te. Urano accentua il tuo individualismo, e anche se chi ti è vicino, anche una persona molto cara, ti chiede disperatamente aiuto, e si aspetta il tuo aiuto, tu riuscirai solo a pensare a te stesso, a quello che avevi programmato di fare e in generale alla tua vita che oggi non contempla cambi di programma.

LEONE – Non sarà caro Leone che a furia di proteggere il tuo territorio, non starai tarpando un po’ troppo le ali del tuo partner, che invece vuole spiccare il volo? Confronto acceso e intenso oggi con il partner che si sente un po’ soffocare a causa della tua gelosia e mania di controllo. Giornata di out out, starà a te capire che l’amore è una scelta quotidiana, desiderio di tornare senza obblighi.

VERGINE – Prima o poi, in un giorno qualunque, tipo oggi, anche tu imparerai l’importanza di prendersi cura del proprio corpo. Una brutta influenza o qualche acciacco legato al freddo e alla stagione in corso, ti metteranno ko, bloccando ogni tuo programma e costringendoti a rimandare anche appuntamenti importanti. Prenditi cura di te, di quello che fai, di quello che mangi. Unica nota positiva? Un partner premuroso.

BILANCIA – Ami il tuo lavoro e mai avresti forse immaginato di essere dove sei o di realizzare quanto hai realizzato, eppure non hai mai perso la tua modestia e quel filo di timidezza che ti rende ancora più apprezzabile agli occhi dei tuoi superiori. Ottima giornata lavorativa, ottime ralazioni, e una serata organizzata a sorpresa in cui forse avrai anche un ottimo incontro… e poi chissà.

SCORPIONE – Eh si sa che alla fine ti salva sempre il letto caro Scorpione. Questa giornata avrà una marcia in più perchè chiunque sia stato il partner di questa notte (cadere in tentazione per te è prassi) ti ha fatto ricaricare le pile, ti ha dato quella energia e quell’entusiasmo perso da tempo. Venere per te si conferma pianeta dai poteri magici.

SAGITTARIO – Amore non pervenuto. Oggi non ci pensi e non vuoi sentirne parlare. Se sei single sarai felice di esserlo e potresti addirittura mordere chiunque tenti di flirtare con te. Se sei in coppia, tutto sarà occasione di scontro con il partner. Forse c’è un malessere profondo che sarebbe ora di affrontare e risolvere.

CAPRICORNO – E anche tu scricchioli. Che sia uno stiramento muscolare, un colpo di frusta, una bella influenza, oggi qualcosa ti costringerà a letto. Sei un po’ malandato, ma tutto sommato, rimanere a casa non ti dispiace, soprattutto se c’è qualcuno che in modo amorevole si prenderà cura di te. Se sei single, un amico inaspettatamente verrà a trovarti… e non sarà più solo un amico quando andrà via.

ACQUARIO – Se stavi pensando di rimetterti in gioco, di cambiare lavoro, di tentare nuove avventure, oggi potrebbe essere il momento giusto per questa decisione. Forse arriveranno gli investimenti e le risposte che aspettavi. La tua professionalità è garanzia di successo.

PESCI – Oggi Nettuno protegge i suoi Pesci. La profonda delusione dettata dal comportamento di un amico storico metterà a nudo la tua sensibilità. Il calore della tua famiglia e degli amici più sinceri ti farà ritrovare il sorriso.