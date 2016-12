Furto nella sede del corriere espresso. Un varco nel muro e via con furgoni carichi di merce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Hanno sfondato il muro e si sono intrufolati all’interno dell’azienda per poi fuggire via con due furgoni carichi di merce pronti per le spedizioni da effettuare il giorno dopo. Non contenti, hanno provato a scardinare la cassaforte situata nella zona degli uffici, ma il tentativo non è andato a buon fine.

Colpo grosso nella zona industriale di Lecce, dove una banda ha preso di mira la sede del corriere espresso Sda di viale Marcello Chiatante. I ladri, sicuramente un gruppo numeroso, sono entrati in azione nel cuore della notte. Forse con un muletto o una ruspa si sono creati un varco nel muro di recinzione della sede aziendale. In questo modo hanno potuto avere accesso facile al cortile esterno, dove erano parcheggiati i mezzi utilizzati per le spedizioni.

Due di questi sono stati manomessi e portati via. Nei rispettivi cassoni vi era la merce destinata alla spedizione, per un valore ancora in fase di quantificazione. Quanto già sottratto, però, non è bastato alla banda che ha deciso di proseguire la razzìa puntando ad un bottino ancor più consistente. Con tutta probabilità erano dotati di attrezzi per lo scasso che però non devono essere bastati a scardinare la cassaforte.

Nonostante i tentativi, infatti, la struttura ha retto e i ladri hanno dovuto abbandonare l’impresa. A scoprire quanto accaduto sono stati i primi dipendenti che stamane hanno raggiunto la sede aziendale per avviare una nuova giornata di lavoro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti e della squadra mobile insieme ai colleghi della scientifica che hanno avviato le indagini raccogliendo tutti gli indizi utili.

