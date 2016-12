Emporio solidale a rischio chiusura: “Contributi non bastano. Servono aiuti”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Rischia di chiudere i battenti l’Emporio della solidarietà di Lecce, gestito dalla comunità Emmanuel.

Le criticità relative al servizio di aiuti offerti ai bisognosi in città sono state illustrate stamane durante una conferenza stampa a Palazzo Carafa, alla quale hanno partecipato il primo cittadino di Lecce Paolo Perrone, l’assessore Andrea Guido, il presidente della comunità Emmanuel, Daniele Ferrocino e il coordinatore dell’Emporio Solidale, Salvatore Esposito. Tutti hanno sottolineato l’importanza del servizio nato nel 2012 per raccogliere generi alimentari da donare ai poveri aventi diritto, ai quali viene assegnata una tessera e un credito, con la quale possono fare gratuitamente la spesa. “Aziende ed enti territoriali diano una mano concreta all’Emporio, che adesso necessita di sostegno per continuare a svolgere le proprie attività solidali” è l’appello lanciato dal sindaco Perrone.

Nonostante i nuovi poveri continuano ad aumentare, come emerge dal rapporto Istat relativo al 2015, il servizio che vede la partnership del Comune, che eroga 20 mila euro all’anno, della Provincia e della Caritas diocesana, rischia di chiudere i battenti. Troppo alti i costi da sostenere per mantenere in piedi il supermercato di 500 metri quadri dove i meno abbienti possono fare la spesa: servirebbero 120 mila euro all’anno per far fronte alle utenze e servizi gestionali, che comprendono i costi di assicurazione del personale e le spese per i mezzi di trasporto della merce. “Si registra, dal mese di settembre 2016, già una perdita di oltre 60mila euro – precisa Ferrocino dell’associazione onlus leccese – E’ un costo troppo alto per noi”.

Durante l’incontro è stato diffuso un report con le statistiche dell’attività dell’Emporio aggiornate al 30 settembre di quest’anno: dal 2012, anno della sua attivazione, sono state aiutate 4.090 famiglie, distribuite 880 mila merci, raccolti e donati 503mila chili di prodotti, per un valore pari a 1milione e 500 mila euro. I dati, estrapolati dal software in uso dall’Emporio, confermano l’essenzialità del servizio, che trova riscontro dopo i preoccupanti dati diffusi nelle scorse ore dall’Istat: il 46.4 percento della popolazione che vive nel Mezzogiorno, infatti, è a rischio povertà ed esclusione sociale.

Nel capoluogo salentino, comunque, non mancano le iniziative solidali per i meno abbienti. Durante il periodo natalizio si rinnova la raccolta alimentare nelle scuole leccesi per l’approvvigionamento alle famiglie servite dall’Emporio. Ricordiamo che possono essere donati latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, legumi, tonno e carne in scatola e olio d’oliva. Tra i volontari impegnati nella raccolta anche gli studenti dell’istituto Marcelline.