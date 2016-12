Controlli a tappeto: due arresti e 20 denunce. Nei guai anche benzinaio trovato con candelabri rubati in chiesa

Share 0 Share 0 Share 0

CASARANO (Lecce) – Venti denunce, due arresti e 12 segnalazioni alla prefettura per uso non terapeutico di stupefacenti. E’ questo il bilancio finale dei controlli a tappeto effettuati negli ultimi giorni dai carabnieri della compagnia di Casarano nel rispettivo territorio di pertinenza.

Dovranno rispondere di violazione colposa dei doveri relativi alla custodia di cose sottoposte a sequestro il 53enne V.U. di Casarano ed il 41enne S.L. di Taviano, denunciati dopo essere stati sorpresi a circolare con un motociclo e con un’autovettura precedentemente sottoposti a sequestro per mancanza di copertura assicurativa. E’ finito nei guai per possesso ingiustificato di armi bianche invece il 35enne C.G. di Taurisano sorpreso con addosso un coltello a serramanico con lama di 13 centimetri.

A Ruffano è stato denunciato per evasione A.G., 42enne sottoposto agli arresti domiciliari, che non si è fatto trovare in casa al momento del controllo dei militari. Sono finiti nei guai per ricettazione a Parabita, invece, il 18enne G.L. e il 16enne D.A. sorpresi a prelevare un ciclomotore accuratamente nascosto dietro la locale centrale di trasformazione dell’energia elettrica. Il mezzo, risultato rubato a Taviano due mesi fa, è stato restituito al legittimo proprietario. Per lo stesso reato è stato denunciato anche il 51enne P.G., titolare di un’area di rifornimento carburante trovato in possesso di due candelabri rubati da una chiesa di Racale.

Tra Ugento, Parabita e Racale sono scattate ben cinque denunce per furto. A finire nei guai il 29enne R.S., sorpreso a rubare ortaggi da alcuni terreni nelle campagne di Ugento, il 70enne S.F. e il 55enne F.A., entrambi per allaccio abusivo alla rete elettrica attraverso la manomissione del contatore delle proprie abitazioni situate a Parabita. A Racale, invece, il 27enne P.I. è stato identificato come l’autore di furto in abitazione avvenuto qualche giorno prima, mentre il 61enne senza fissa dimora N.F.J. è stato incastrato dalle immagini di un sistema di videosorveglianza quale responsabile del furto di chiavi dell’abitazione dall’interno dell’auto di un 41enne.

Durante i controlli alla circolazione stradale è stata contestata la guida in stato di ebbrezza, grazie all’utilizzo dell’etilometro in dotazione, a quattro persone. Altre quattro sono state denunciate per essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti sanitari utili a verificare l’alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti. I servizi antidroga hanno permesso anche di individuare e segnalare alla Prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacente 12 persone.

Quattro a Casarano, trovati in possesso di tre dosi di pochi grammi di cocaina e una dose di marjuana, altri quattro ad Ugento trovati in possesso di modiche quantità di marjuana ed altrettanti tra Taviano, Melissano, Ruffano e Parabita, in possesso ciascuno di una dose della stessa sostanza stupefacente. Le misure di prevenzione inoltrate, invece, riguardavano 16 proposte di foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettanti soggetti.

Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito anche due arresti in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria. Nel primo caso è stata notificata un’ordinanza di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali al 38enne Sebastiano Cavalera. Il provvedimento è scattato dopo che l’uomo si è allontanato arbitrariamente da una comunità terapeutica in provincia di Macerata dove era stato inviato a scontare la misura alternativa alla detenzione. Dopo l’arresto, il 38enne è stato condotto nel carcere di Lecce.

Nel secondo caso le porte della casa circondariale di Borgo San Nicola si sono aperte per il 35enne Massimo D’Aprile. Il suo arresto è scattato dopo il rigetto del ricorso in Cassazione, che ha reso esecutiva la sentenza definitiva della Corte di Appello di Lecce che lo condannava ad una pena di nove mesi di reclusione per un’evasione contestata nel dicembre 2014.