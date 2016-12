Padalino: “Nulla di compromesso, a Messina mi aspetto voglia di riscatto”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Padalino chiede ai suoi un’immediata reazione, dopo il brutto tonfo di sabato con il Matera.

Queste le valutazioni del tecnico, alla vigilia della gara di Messina. “Giorni per preparare la gara con il Messina in pratica non ce ne sono stati – dice il tecnico -. A parte l’allenamento che abbiamo sostenuto questa mattina, in quanto la giornata di ieri l’abbiamo impiegata per il trasferimento. E’, comunque, un discorso che vale per tutti. La gara di sabato scorso con il Matera è stata una partita iniziata male, viziata da alcuni episodi che hanno inciso sul complesso della stessa, ma con questo non voglio cercare alibi. Riconosciamo alcuni errori, ma dobbiamo procedere perché non abbiamo compromesso nulla. Alle porte c’è una gara che ci può portare alle stelle”.

“Il percorso di crescita di cui tante volte ho parlato, iniziato non tantissimo fa, può passare da dei blackout – puntualizza Padalino -. Domani, sicuramente, ci dovrà essere voglia di riscatto, non siamo quelli della gara con il Matera, abbiamo la capacità per fare molto meglio e lo abbiamo dimostrato. E’ successo per la prima volta che la squadra abbia smarrito dei riferimenti, dei punti fermi. E’ stato un incidente di percorso, anche se siamo stati eccessivamente penalizzati in occasione del secondo e terzo gol. Questo incidente non deve pregiudicare quello di buono fatto e quello che possiamo fare. Il fatto di così poco tempo di recupero tra una gara e l’altra mi porterà ad una gestione degli uomini oculata, anche perché 3 gare in 7 giorni non siamo abituati ad effettuarle, anche se è un problema di tutti. I 23 giocatori convocati sono tutti a disposizione, anche se c’è qualche piccolo trauma da gestire”.

Anche il Messina avrà voglia di riscatto dopo la sconfitta di Melfi – conclude l’allenatore foggiano – Poi chi gioca contro di noi trova stimoli sempre maggiori. Per noi, come ho sempre sostenuto, gli stimoli vanno al di là dell’avversario. Incontreremo una squadra che ha voglia di fare risultato e ci darà filo da torcere.”