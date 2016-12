Musica e parole ricordare David Bowie: a Lecce due serate dedicate al “duca bianco”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Due appuntamenti nel capoluogo salentino per ricordare David Bowie, a quasi un anno dalla sua morte. Domenica 11 dicembre un incontro alle Officine Ergot a cura di ShotAlive e martedì 13 dicembre un concerto all’Ammirato Culture House, con circa 30 musicisti e cantanti e una quindicina di brani in scaletta per ripercorrere la lunga carriera del “duca bianco”.

Si parte domenica 11 dicembre, alle 21, (ingresso libero) alle Officine Culturali Ergot di Lecce con “Bowie: the man who sold the rock”. L’incontro, nell’ambito di RockALive – Frammenti Rock a cura di ShotALive, vedrà la partecipazione di Mimmo Pesare (“Where are we now? Psicogeografia momentanea di David Bowie”), Marco Epifani (“Ground control to Major Tom. L’uomo delle stelle che torno’ su questo pianeta”) e Daniele De Luca (“Pushing through the market square: cannibalizzare e vendere David Bowie”). La serata cercherà di descrivere l’artista londinese (profondamente londinese) attraverso un’analisi anche psicologica dei testi, l’immagine multiforme dell’artista, il suo ruolo quale attore e promotore delle innovazioni video e, infine, l’uso spropositato delle sue canzoni da parte di qualsiasi tipo di interprete.

La seconda serata è in programma martedì 13 dicembre, alle ore 21, (ingresso libero con tessera) all’Ammirato Culture House di Lecce. Con un tributo a Bowie prosegue la terza edizione de “Il club dell’ascolto live”, rassegna nata dalla collaborazione tra il centro culturale, Coolclub e Uasc! e realizzata con il sostegno della Fondazione Musagetes. Il Salento rock si raduna, infatti, per celebrare le canzoni dell’artista britannico. Non sarà una commemorazione ma una festa con circa venti musicisti impegnati in una corposa scaletta che esplorerà tutte le stagioni della sua produzione. Una quindicina di brani in programma, una grande jam session ideata e coordinata da Osvaldo Piliego e Toni Nisi e accompagnata dal racconto di Daniele De Luca. In scaletta – ancora non definitiva e in continua evoluzione – Heroes e Ziggy Stardust (Enrico Martello), Fame (Mimmo Pesare – Daniele Todisco), Space Oddity e Life on mars (Mario Manfreda, Francesco De Totaro, Gabriele Caniglia, Andrea Giannone, Giuseppe Chiriatti, Bianca Chiriatti), Station to station e I’m afraid of Americans (Playontape), The secret love of arabia e Changes (Azzurra Buccoliero), Sue (Giancarlo Del Vitto ensemble), Ashes to ashese e Oh you pretty things (Stefano Scuro), Rebel rebel e Modern love (Sofia Brunetta, Ilenia Protino, Francesca Mele, Carolina Bubbico), The man woho sold the world (Acquasumarte).