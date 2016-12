Lecce 2017, il passo indietro di Blasi prima del referendum: “Divisioni e provincialismo impediscono primarie”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un “passo indietro”: è quello di Sergio Blasi, che da tempo si era detto disponibile a correre per le Amministrative nella città di Lecce sostenendo, peraltro, la sfida delle primarie.

Il consigliere regionale si è tirato fuori dalla contesa con una nota prima del voto del 4 dicembre, per non prestare il fianco a polemiche e “insinuazioni” post-referendarie.

“Divisioni e provincialismo rendono impossibili primarie vere a Lecce”, la sintesi delle motivazioni che lo hanno portato a tale decisione. “Si sta delineando – afferma – un panorama più confuso rispetto al passato, quando a sfidarsi erano centrodestra e centrosinistra, con l’aggiunta nel 2012 del Movimento 5 stelle. Oltre al cronico immobilismo del Partito democratico cittadino e provinciale, i cui segretari hanno riempito i giornali di tavoli inutili e figuracce, altrove si possono osservare movimenti di diversa natura”.

Blasi, dunque, accusa i vertici di via Tasso – in primo luogo il segretario provinciale Salvatore Piconese – ma anche il numero uno cittadino Fabrizio Marra di non aver fatto molto in questi mesi, salvo, appunto, rimediare “figuracce”, con riferimento, soprattutto, al “no” incassato da Alfredo Prete. Parla, poi, di un progetto trasversale ma presentato come civico, ovvero la candidatura di Alessandro Delli Noci, attuale assessore della Giunta Perrone, cui “prendono parte pezzi di destra storica leccese e pezzi di Forza Italia, ai quali, evidentemente, alcuni mondi legati al governo regionale intendono aggregarsi. Un’iniziativa “opaca e sotterranea” che vedrebbe in prima fila “esponenti di peso del Pd”.

Poi c’è un altro dato che Blasi mette in evidenza, ovvero il fatto che molti cittadini abbiano dato vita a iniziative autonome, stante la “debolezza politica del Pd a Lecce”: vedi i movimenti civici di Ernesto Mola e Giuseppe Fornari. Per l’ex sindaco di Melpignano il Pd è stato incapace di valorizzare al suo interno tali fermenti.

“E poi c’è la mia iniziativa, che si è concretizzata sostanzialmente nella richiesta di elezioni primarie – ricorda – finalizzata a ricondurre tutti nello stesso recinto, in modo da costruire un movimento sufficientemente ampio e vivace che potesse giocare la sua partita rivendicando discontinuità rispetto alle disastrose amministrazioni di centrodestra. Le primarie – prosegue Blasi – avrebbero consentito di superare questa frammentazione, generando un dibattito su temi importanti per la città”, tra cui mobilità e periferie.

Tuttavia, “nel quadro frammentato che ho descritto, la mia iniziativa è stata accolta male. Alcuni hanno preferito parlare delle mie presunte ambizioni personali, altri hanno spostato l’attenzione sulla guerra interna al Pd salentino alla quale avrei contribuito per il solo fatto di aver chiesto le primarie (che, ricordiamolo, sono nello Statuto del Pd). La mia disponibilità ad impegnarmi per un obiettivo fondamentale per tutto il territorio salentino – perché se Lecce cresce cresciamo tutti – è stata banalizzata e osteggiata. E, addirittura, vissuta come un’invasione territoriale da chi concepisce Lecce come l’orticello di casa sua, considerando i 20 chilometri che separano questa città da Melpignano come una distanza siderale, in grado di annullare totalmente ogni mia capacità di fare il sindaco”.

Da qui la decisione “di fare un passo indietro. Ho proposto le primarie come argine alla frammentazione, mi sono messo a disposizione cercando nel voto alle primarie la mia legittimazione, mi sono preso gli insulti e le insinuazioni, da ultime quelle del segretario provinciale del mio partito, e alla fine ho capito che lo spazio politico per il progetto unitario che avevo in mente non c’è”.

“A Lecce, chiunque la amministrerà auguro un futuro radioso, nell’interesse dei suoi cittadini e di tutto il Salento”, conclude. L’auspicio è quello di trasformare la città in una “piccola Zurigo al centro del Mediterraneo”, un obiettivo possibile solo con il superamento di provincialismi, contese e visioni politiche basse.